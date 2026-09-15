Психиатър, работил по експертизите за "Петрохан": Става дума за педофилия и манипулация на децата

Става дума за педофилия, за манипулиране на децата. Те не са били толкова насилвани физически, а психологично деформирани, за да приемат сексуалната връзка с насилника. Това е маскиран насилник. Това заяви психиатърът доцент Владимир Велинов. Той е един от специалистите, изготвили съдебно-психиатричната експертиза на Ивайло Калушев и групата около него. В екипа е имало още психолог, теолог и сексолог.

Ивайло Калушев е 100% преференциален, селективен сексуален насилник, е изводът на вещите лица, изготвили четворната експертиза.

Задочната експертиза не е прецедент, обясни Велинов.

Психиатърът обясни, че в при задочна експертиза се ползват всякакви материали, каквито могат да бъдат предоставени.

"Заснети материали, литература, предмети, ситуации, обстановка и всичко, което би могло по някакъв начин да покаже или илюстрира какъв е характерът, какви са интересите, какъв е начинът на живот и т.н.", каза доцент Велинов.

Той признава, че при задочна експертиза винаги може да има обстоятелства, които да я променят, но те не са известни.

"Тук се работи с хипотези - по-вероятни, много вероятни или по-малко вероятни. Никога не може да се каже, че това категорично е точно така", каза той.

При изготвянето на тази експертиза не е имало различия във вижданията на различните експерти

"Коментирахме помежду си на части материала. И накрая, вече в последните месеци, мога да кажа, се стигна и до текстовото оформяне. Но преди това ние вече имахме ясни позиции. Помежду ни противоречия не е имало. Всеки от своята гледна точка. Доколкото аз мога да разбирам от теологичните проблеми, доколкото колегата професор-теолог може да разбира от психиатричните, но не е имало противоречия", каза доц. Велинов.

Доц. Велинов подчерта, че що се отнася до диагноза, той като психиатър е длъжен да се съобразява с критериите на Класификацията на болестите на СЗО.

"Там сексуалните отклонения са в разстройствата на влеченията, не в душевните болести", обясни той пред NOVA NEWS. "Психопатията е едно не съвсем актуално клинично понятие. Вече се говори за разстройство на личността. Това са хора, които са в нарушение на общоприетите правила и норми - по-видимо или по-малко видимо. Поведението на всички ни е на няколко нива. Адаптивно, което се съобразява с ограниченията, правилата и т.н., и това са пълноценните хора. Те могат да си имат вътрешни конфликти. Дезадаптивно, което е на границата на адаптивното, след това е деактуализираното дезадаптивно поведение, което вече е с груби нарушения. До тук говорим все още само за количествени отклонения. И накрая, извън тази група на количествени отклонения, са душевно болните, които вече са неадекватни."

Реална опасност от разследване за педофилия, загуба на обществено-политическа подкрепа и рязко намаляване на даренията за групата му. Това са мотивите на Ивайло Калушев да склони към самоубийство Дечо Василев, Пламен Статев и Ивайло Иванов в хижа "Петрохан", после да убие 22-годишния Николай Златков и 15-годишния Александър Макулев в кемпера под Околчица, а накрая да сложи край на живота си.

Изводите обобщи в понеделник криминалният психолог Росен Йорданов, който участва в брифинг на МВР и прокуратурата за хода на разследването

По оръжията има ДНК само от жертвите, няма странични проектили, нито данни за външна намеса.

Калушев е имал маниакален контрол върху всички в групата и неслучайно е разделил възрастните мъже, които са били по-ниско в йерархията на затвореното общество.

"Пламен Статев е прострелял Дечо Василев, на когото вероятно е била сведена версията, че ще прекратят живота си на това място, защото има риск - в затворената група враждебната представа за външния свят е била формирана години наред. Пламен Статев е като характер е бил по-различен, както и Ивайло Иванов, който е бил най-приближеният човек на Калушев", разказа Росен Йорданов.

Според него Дечо Василев е трябвало да запали втория етаж на вилата, който е обитаван от Калушев, Златков и Макулев. Затова по тялото му имало най-много изгаряния. За целта той, Ивайло Иванов и Пламен Статев са пренесли огромно количество пелети. Там имало стая с халюциногенни гъби, друга с "джунгла от фалоси", както и спалните на Калушев, Златков и Макулев. Според експертите сексуални маниаци като Калушев винаги си водят дневници и една от целите на палежа е била те да бъдат унищожени.

Така събитията се подреждат по следния начин - след палежа на хижа "Петрохан" Пламен Статев убива Дечо Василев, после се самоубива, както прави и Ивайло Иванов. А в кемпера под Околчица Калушев първо убива по-силния Николай, след това Александър, а накрая и себе си.

В месеците, през които се чакаше експертизата, много хора задаваха въпроса какво е провокирало Ивайло Калушев точно в този момент да ликвидира и себе си, и приближените си. От експертизата става ясно, че капката, която прелива чашата, е реалната опасност Калушев да бъде разследван за блудство и да бъде разобличен като педофил.

Събитията се развиват дни преди откриването на труповете в хижа "Петрохан".