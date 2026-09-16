Президентът Йотова е на официално посещение във Франция

Президентът Илияна Йотова ще бъде на посещение в Страсбург, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Йотова ще разговаря с генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе, както и с председателя на Европейския съд по правата на човека (ЕПСЧ) Матиас Гийомар. Йотова ще се срещне и с кмета на Страсбург Катрин Траутман.

В Европейския парламент (ЕП) президентът ще разговаря с председателя Роберта Мецола, ще се срещне и с българските евродепутати.

Йотова ще открие в ЕП и изложбата „Христо Ботев: 150 години безсмъртие. Памет и приемственост“, подготвена от Университета по библиотекознание и информационни технологии, съвместно с Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ и Държавна агенция „Архиви“. Представянето на експозицията в Европейския парламент е по инициатива на евродепутата Кристиан Вигенин от БСП/ПЕС.