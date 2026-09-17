Коли, сметки в САЩ: Прокуратурата по следите на парите на Калушев и компания

Софийска градска прокуратура (СГП) наблюдава досъдебно производство, в рамките на което се извършва разследване на обстоятелства, свързани с финансирането на дейности и извършвани финансови операции във връзка с неправителствената организация, стопанисваща хижа „Петрохан“.

По досъдебното производство продължава активното събиране и проверка на доказателства, включително относно движението и произхода на парични средства, както и относно придобито с тях имущество.

В хода на разследването са установени данни за придобиването на моторни превозни средства, като произходът на средствата, използвани за тяхното закупуване, се изяснява. По указание на наблюдаващия прокурор са предприети действия по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс от страна на Националната агенция за приходите за установяване на произхода на средства, с които са закупени МПС. Понастоящем върху тях са наложени предварителни обезпечителни мерки.

Разследването продължава, като се извършват действия за установяване на произхода и движението на средствата, начина на финансиране на съответните дейности, както и на всички други обстоятелства, имащи значение за предмета на досъдебното производство.

Установени са банкови сметки на свързани лица в Република България, както и чуждестранна банкова сметка, попадаща в юрисдикцията на Съединените американски щати. По отношение на последната е изпратено искане за съдействие от американските компетентни власти по линия на международноправното сътрудничество.

Софийска градска прокуратура ще информира обществеността при наличие на нови обстоятелства, които могат да бъдат оповестени без това да възпрепятства разследването.

Преди дни от прокуратурата съобщиха, че не се променя изводът за липса на чужда намеса по случая "Петрохан" във връзка с шестимата починали.

На 2 февруари тази година бяха откри три простреляни тела в района на хижа „Петрохан“. Впоследствие бяха обявени за издирване още трима, всички от които свързани с неправителствена организация. Членовете ѝ са обитавали хижа „Петрохан“. Няколко дни по-късно издирваните бях открити, също простреляни, в района на връх Околчица.