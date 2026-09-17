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OpenAI разкри нови случаи на обезпокоително поведение на ИИ

Растат опасенията, че все по-напредналите системи с ИИ могат да излязат извън човешкия контрол

17.09.2026 | 10:16 ч. 2
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

OpenAI, разработчикът на ChatGPT, разкри нови случаи, при които изкуственият интелект се е държал по „неочакван или обезпокоителен“ начин по време на тестове, съобщи ДПА. Това включва случаи, в които моделите са положили значителни усилия да мамят, за да постигнат целта си.

В един от случаите модел с изкуствен интелект се е опитал да качи в интернет файлове, които сам е създал, единствено за да може впоследствие да се позове на тях в отговорите си, съобщи „OpenAI“.

В друг случай ИИ модел е измислил данни, след като не е успял да намери необходимата информация, като първоначално се е опитал да прикрие извършеното.

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„OpenAI“ е установила и проблем, свързан с инструкции, които софтуерът ѝ понякога е задавал сам на себе си.

В един от случаите сред тях е имало препоръка моделът да се освободи от „роли и идентичности“, които ограничават други чатботове. В инструкцията също така се посочвало, че отношенията с потребителя трябва да се разглеждат като отношения между равнопоставени страни. „OpenAI“ заяви, че не е наблюдавала последващи промени в поведението на модела.

Разкритията са част от нов подход на „OpenAI“, насочен към по-открито съобщаване на подобни проблеми, особено когато действията на система с изкуствен интелект се отклоняват от интересите на човешките ѝ потребители.

Разработчикът на „ChatGPT ” се ангажира с по-голяма прозрачност след широко отразена хакерска атака, при която негов софтуер самостоятелно успя да се измъкне от защитена среда и да получи достъп до системи на компанията за изкуствен интелект „Хъгинг фейс” (Hugging Face). По време на атаката агентите с изкуствен интелект са използвали уязвимости в софтуера и са координирали действията си помежду си.

Хакерската атака и други подобни инциденти засилиха опасенията, че все по-напредналите системи с изкуствен интелект могат да излязат извън човешкия контрол.

Главният изпълнителен директор на „OpenAI“ Сам Олтман също наскоро подкрепи предложения за забавяне на развитието на технологията и за въвеждане на по-строги регулации.
(БТА)

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Тагове:

OpenAI изкуствен интелект обезпокоително поведение
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