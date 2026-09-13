ДБ с позиция: Илияна Йотова дължи обяснение

В днешното интервю при Лора Крумова Илияна Йотова не даде отговор каква лична политическа отговорност поема за решението си да опрости десет години от наказанието на Огнян Атанасов, известен като Петричкия Ескобар. Това заявиха в своя позиция от "Демократична България".

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"Йотова подписва указа на 5 декември 2022 г., когато изпълнението на наказанието на Атанасов вече е прекъснато за две години. Възможността да се лекува извън затвора е била осигурена. Прекъсването позволява лечение, но запазва задължението наказанието да бъде довършено след оздравяване. Помилването окончателно опрощава оставащите десет години от присъдата.

След помилването Атанасов отново е обвинен във връзка с разпространение на наркотици. Според прокуратурата групата по новото дело е действала от началото на 2023 г. През февруари 2025 г. той е задържан при разследване, в рамките на което са иззети близо пет килограма кокаин.

Йотова не може да продължава да се скрие зад комисиите. Назначената от президента Комисия по помилването и становището на медицинската комисия подпомагат решението, но не я задължават да помилва. Тя упражнява предоставеното ѝ от президента конституционно правомощие и сама преценява дали обстоятелствата оправдават опрощаването на наказанието. Затова носи личната политическа отговорност за подписания указ. Назначаването на медицинската комисия не прави правосъдния министър автор нито на експертизата, нито на помилването.

Вчера сайтът "Гласове" на Явор Дачков публикува подробности за медицинската комисия с акцент върху назначаването ѝ от тогавашния правосъден министър Надежда Йорданова. Дачков е в инициативния комитет на Йотова, а съпругата му Галя е неин съветник. Президентството дължи отговор дали е подавало избирателно информация от преписката на приближени до Йотова медии. Обществото очаква от Йотова обяснение защо е опростила наказанието, а не медийни манипулации, които внушават чужда вина и отклоняват вниманието от личната ѝ отговорност.

Настояваме да бъдат предоставени публично документите за прекъсването на наказанието и помилването на Огнян Атанасов, включително медицинското заключение, становището на Комисията по помилването и документите, въз основа на които е издаден указът, както и информация за състава на комисията. Трябва да бъдат публикувани и документите по всички случаи, в които Илияна Йотова е помилвала лица, осъдени за престъпления, свързани с наркотрафик.

След като Йотова иска доверието на гражданите за президент - им дължи ясни отговори за решенията, които вече е взела, и готовност да поеме отговорността за тях", посочват от "Демократична България".