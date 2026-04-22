Ужасът в Пловдив: Синът разчленил баща си заради дистанционно

Окръжна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняем М.Р., на 22 г., за това, че в края на месец март в Пловдив умишлено е умъртвил 53-годишния си баща, съобщиха от прокуратурата..

По делото е установено, че М.Р. и неговият баща И.Р. живеели заедно в малък апартамент в ж.р. "Тракия". Синът се дразнел от поведението на баща си, който редовно употребявал алкохол, обиждал го и му натяквал, че докато бил студент в Германия го издържал.

На неустановена дата в края на март бащата бил употребил около литър алкохол, а същата вечер и М.Р. бил изпил около 200 грама концентрат. Между тях възникнал конфликт за дистанционното на телевизора, понеже бащата го бил взел и удрял с него крака си. М.Р. му направил забележка и двамата се скарали.

В този момент М.Р. взел кухненски нож и пробол баща си в областта на шията. Мъжът паднал на земята и в резултат на нараняването починал. М.Р. не се обадил на полицията, нито на Спешна помощ. В следващите дни на няколко пъти изхвърлил части от тялото в найлонови чували в контейнери за смет, близо до жилищния блок.

На 8 април 2026 г. мъж, който ровил в кофите за смет, намерил човешки останки. Подаден е сигнал в полицията. При проведени оперативно-следствени действия под надзора на Окръжна прокуратура- Пловдив е установено, че извършител на деянието е М.Р. Той е направил самопризнания, след като на 21 април е бил установен и задържан от полицейски служители на отдел "Криминална полиция" към ОД на МВР-Пловдив.

Обвиняемият М.Р. е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Предстои Окръжна прокуратура-Пловдив да внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо него.