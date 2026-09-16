Издатели против идеята за един общ учебник: Имитираме Путинова Русия

Погледнете в топ 10 на държавите с най-добро образование по света и в нито една от тях децата не учат по един-единствен учебник, спуснат от държавата, по който и да било предмет. Това каза за БНР директорът на ИК "Просвета" Никола Кицевски в коментар на заявката на премиера Румен Радев за един учебник по ключови предмети като български език, история и география. Всеки ученик и сега учи само по един учебник, припомни той и направи аналогия.

"В България сме шампиони по катастрофи. Дали катастрофите се дължат на това, че караме много марки леки коли, или се дължат на лошите и безобразни пътища, или на липсващия контрол, или не безсъвестността на шофьорите", посочи той. "Силно прозира защо трябва да има само по един учебник по предметите история, българска литература и география. Копира се изцяло и точно опитът на Путинова Русия. Там Путин ограничи учебниците по тези предмети ясно с каква цел - промива мозъците на младите поколения, за да може да ги прати на фронта, а тези, които не отидат на фронта, да бъдат покорно население. Обаче като подражаваме точно в тези предмети точно сега можем да станем и смешни, защото Путин направи един учебник по география, за да напише вътре, че Крим и Донбас са руски, че други окупирани от него територии са руски. България няма окупирани чужди територии, за да ги включи в учебника, но ми е интересно в учебника по география какво ще пише, че е Крим."

Той бе категоричен - идеята за добър единен учебник е почти нереализируема. По думите му единият възможен път е чрез създаване на държавно дружество "с 200 души на държавни заплати в режима на съкращения на бюджета", а другия - обявяване на конкурс, който "ще бъде спечелен не от най-добрия учебник, а от политически най-изгодния учебник".

"Нека хората се замислят хората. Закрива се Комисията по досиетата, свалиха от ефир водещия на История БГ, един учебник по история - това е ясно очертаваща се тенденция за налагане на монопол над българското минало", посочи той.

Кицевски цитира Джордж Оруел и 1984: "Който контролира миналото, контролира бъдещето".

"Учебникът е инструмент на учителя. Учителят трябва да има правото да избере най-добрия инструмент, който подхожда на неговите ученици. Излиза, че в България новото правителств о смята, че нейните учители са някакви, където се казва, недоразвити хора, които не могат да изберат най-доброто за учениците си и затова тя ще им го низпосле, както Корана на Мохамед – отгоре", обясни издателят.

Учителят по история Емил Джасим припомни, че идеята за общ учебник за пръв път е била лансирана през 2013 г. "Това е върховна глупост! Веднага мога да ви кажа защо. Ако за някои проблемите в образованието се свързват с това колко броя учебника трябва да има по даден предмет, означава, че той живее не в ХХ, а в 19 век. Най-удобно би било да има една истина и тя да бъде държана от правителството. Един правилен разказ! Забележете, че са предложени само тези предмети, в които става въпрос за възможност за някаква интерпретация и за истинска провокация на мисленето. Защо не говорят за един учебник по математика, например, или по физика. Защото там няма място за интерпретация, за критично мислене. В този смисъл това са така наречените "точни науки". Защо точно в хуманитарните!? Ами защото тук, като има един разказ, една разрешена истина той ще бъде единия правилен разказ. Между другото това е абсолютно тоталитарен подход към образованието". "Кой ще контролира кой определя какво детето има право да чете?", попита Джасим.

В 21 век спортът не трябва да бъде кой да напише единствения учебник, а как да дадем на учителите наистина възможно най-качествени инструменти и максимална професионална свобода, категоричен е той.

Яна Алексиева от асоциация "Родители" коментира, че след резултатите от PISA, когато се питаме какви умения и знания искаме да развиваме в децата си в дигиталния свят е "изключително, наистина, нелогично и деструктивно да говорим, че ще се обединим около идея за създаване на един учебник".

"Всъщност основното нещо, от което следва какво учат децата се съдържа в учебните програми", припомни тя. "Темата за учебниците наистина е обширна и голяма и продължаваме да сме в култ към учебниците по принцип, които би трябвало да са само един инструмент, който помага на учителя".

Тя припомни, че с години е продължила битката на учителите да има повече от един учебник.