Мъжът, запалил колите на българското посолство в Скопие, отива на съд

Прокуратурата за борба с организираната престъпност и корупцията в Северна Македония внесе обвинителен акт срещу мъж, обвинен за палеж на автомобили, използвани от българското военно аташе и други служители на българското посолство в Скопие.
Според обвинението инцидентът е станал на 15 юни около 12:05 ч. Мъжът първо купил бензин от бензиностанция в близост до българското посолство и го налял в пластмасова бутилка.
След това се приближил до автомобилите, залял ги с горивото и ги подпалил, след което напуснал мястото.
Прокуратурата посочва, че с действията си обвиняемият е създал значителна опасност за живота и здравето на дипломатически представители и други лица, които се ползват с международноправна защита.
Обвинителният акт е внесен в Основния наказателен съд в Скопие за престъпление, свързано със застрашаване на лица под международна защита.
Заедно с него прокуратурата е поискала и удължаване на задържането на обвиняемия. Като основания са посочени опасността той да се укрие и рискът да попречи на наказателното производство.
За престъплението законът предвижда наказание от най-малко една година лишаване от свобода, пише БГНЕС.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.