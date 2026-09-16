Мъжът, запалил колите на българското посолство в Скопие, отива на съд

Прокуратурата за борба с организираната престъпност и корупцията в Северна Македония внесе обвинителен акт срещу мъж, обвинен за палеж на автомобили, използвани от българското военно аташе и други служители на българското посолство в Скопие.

Според обвинението инцидентът е станал на 15 юни около 12:05 ч. Мъжът първо купил бензин от бензиностанция в близост до българското посолство и го налял в пластмасова бутилка.

След това се приближил до автомобилите, залял ги с горивото и ги подпалил, след което напуснал мястото.

Прокуратурата посочва, че с действията си обвиняемият е създал значителна опасност за живота и здравето на дипломатически представители и други лица, които се ползват с международноправна защита.

Обвинителният акт е внесен в Основния наказателен съд в Скопие за престъпление, свързано със застрашаване на лица под международна защита.

Заедно с него прокуратурата е поискала и удължаване на задържането на обвиняемия. Като основания са посочени опасността той да се укрие и рискът да попречи на наказателното производство.

За престъплението законът предвижда наказание от най-малко една година лишаване от свобода, пише БГНЕС.