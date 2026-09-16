Дронове и жертви: Болниците в Германия се готвят за война

На пръв поглед болницата в югозападния германски град Улм не се различава особено от всяка друга. Пациенти седят в приемните и чакат да бъдат повикани, а лекари обикалят коридорите, преглеждайки доклади или телефоните си.

Единствено униформените военнослужещи сред персонала подсказват за военните връзки на лечебното заведение. На много метри под оживените отделения обаче се намира бункер от епохата на Студената война, който внезапно отново придобива значение.

Подземното медицинско съоръжение е завършено през 1979 г. на фона на конфликта между Москва и Запада. То е проектирано така, че лекарите да могат да продължат да лекуват ранени военнослужещи при ядрена атака, и може да побере до 2000 души за период от 90 дни.

В продължение на почти три десетилетия лабиринтното съоръжение остава неизползвано. Сега германската армия обмисля да го възстанови.

В цялата страна държавни институции правят оценка на германските здравни системи и инфраструктура, за да установят дали и по какъв начин биха функционирали при сценарий на отбрана.

След руската инвазия в Украйна Германия регистрира увеличаване на хибридните атаки, включително опит за нападение срещу летище с дрон, натоварен с експлозиви, в Лайпциг миналия месец, както и различни кибератаки срещу болници.

Германският министър на отбраната Борис Писториус предупреди, че до 2029 г. Русия може да е в състояние да атакува територията на НАТО.

Ако това се случи, Германия ще бъде задължена да се притече на помощ на съюзниците, а заради географското си положение в сърцето на Европа страната вероятно ще се превърне във важен транзитен център за военнослужещи - и място за тяхното медицинско лечение.

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В доклад, който разглежда потенциални сценарии при евентуално руско нахлуване на територия на НАТО, Бундесверът изчислява, че до 1000 ранени военнослужещи могат да пристигат в Германия всеки ден.

Тъй като петте военни болници в страната бързо биха достигнали капацитета си, а законът изисква цивилните болници да оказват помощ във военно време, системата вероятно ще бъде поставена под безпрецедентен натиск и може да се наложи да определя приоритет между лечението на военнослужещи и цивилни.

Това от своя страна насочи вниманието към съоръжения като това в Улм, което е рядък пример за военномедицински бункер, запазен в достатъчно добро състояние, за да бъде отново използван.

Възстановяването му обаче ще изисква милиони евро за модернизиране на остарелите му системи за вентилация и електрозахранване, а това би било само малка част от необходимото като цяло.

„Подготвена ли е здравната ни система за това? Единственият отговор е: не“, заяви Бенедикт Фримерт, главен медицински директор и командир на Военната болница в Улм. „Това, което ни предстои, е маратон.“

Недостигът на болнични легла е само една част от проблема

Осигуряването на достатъчно болнични легла е само част от предизвикателството. Германските власти трябва също да укрепят веригите за доставки на медицински продукти и да подобрят координацията между военните и цивилните болници.

Обучението е друг проблем: според оценките само няколкостотин лекари в Германия имат опит с лечението на травми, свързани с военни действия. За да увеличат този брой, Бундесверът и Германското дружество по травматология DGU предлагат курсове за цивилни хирурзи за лечение на случаи с масови жертви и военни травми.

Когато това сътрудничество беше официално утвърдено през 2017 г., светът беше много различен, припомня си генералният секретар на DGU Саша Фльое. „Тогава все още смятахме, че живеем в сигурен свят, с изключение на ислямисткия тероризъм“, каза той. „Никой не вярваше, че ситуацията със сигурността ще се промени напълно или че ще говорим за сценарии на колективна отбрана.“

Сега търсенето е голямо, като някои провинциални правителства резервират цели седмици за обучения, а местата се запълват трудно. Най-интензивните програми, при които се използват трупове и упоени прасета, позволяват обучение на едва между 50 и 100 хирурзи годишно.

При избухване на война медицинските формирования на Бундесвера ще лекуват ранените военнослужещи на фронтовата линия, преди да ги транспортират до Германия, където провинциалните власти ще ги насочват към цивилни болници.

Тази стратегия беше тествана през март, когато армията проведе най-голямото си медицинско учение от десетилетия, симулирайки нападение срещу Литва и транспортирайки военнослужещи до болници в Берлин и части от Бранденбург. Учението премина гладко, каза Фльое, но са необходими още тренировки, за да се гарантира, че двете системи могат да комуникират ефективно при извънредна ситуация.

Законът за здравната сигурност, който се очакваше да бъде внесен в парламента тази есен, има за цел да реши този проблем, като създаде информация в реално време за наличните легла, лекарства и служители с умения, свързани с военни ситуации.

Засега обаче всичко е разпокъсано, което затруднява установяването къде има налични специалисти и дали лекарите и медицинските сестри, които едновременно доброволстват в хуманитарни организации или са резервисти, са надлежно отчетени.

„В момента имаме тези „острови“ - болниците“, каза Мария-Лена Вайс, депутат от Християндемократическия съюз и член на здравната комисия на Бундестага. „Сега става дума за свързването им в общата система.“

При липса на насоки от правителството някои компании започнаха да правят собствени изчисления. Биотехнологичната компания CSL установи, че в някои подразделения до 20% от служителите ѝ могат да бъдат призовани като резервисти или доброволци.

Анегрет Витих-Хьофер, ръководител на компанията за Германия, Австрия и Швейцария, отбеляза също, че шофьори на камиони, много от които са от Източна Европа, могат да бъдат мобилизирани от собствените си държави. Компанията изчислява и как да продължи производството на критично важни лекарства, ако търсенето внезапно нарасне.

За производството на лекарство, използвано при травматологични операции, CSL първо трябва да събира и преработва дарена кръвна плазма. Това обаче може да отнеме до една година, а ограниченият срок на годност на готовите продукти затруднява създаването на стратегически резерви.

„Без фактори за съсирване на кръвта ситуацията става наистина критична“, каза Витих-Хьофер. Ако ранените военнослужещи започнат да пристигат в Германия за лечение в мащаба, очертан от Бундесвера, каза тя, „никой няма да бъде подготвен - нито ние, нито конкурентите ни“.

Болниците, особено по-големите, също търсят съвети за устойчивост и планиране при извънредни ситуации, каза Михаел Ай, партньор в PwC, специализирал в областта на здравеопазването.

Освен че преценяват необходимостта от физическа защита като бронирано стъкло и бариери срещу дронове, някои от тях оценяват колко дълго биха стигнали лекарствата и хирургичните консумативи при криза.

„Икономиката ни до голяма степен е изградена около вериги за доставки точно навреме. Това може да е добре за ефективността и ограничаването на блокирания капитал, но така не се изгражда устойчивост“, каза Ай, като заяви, че Германия се нуждае от децентрализирани запаси от маски, лекарства и ваксини, съхранявани на множество места.

Руската инвазия в Украйна през 2022 г. беше реален пример за това как медицинските системи се адаптират към война. Катерина Биелка, анестезиолог и професор в Киев, си спомня как служителите в нейната болница импровизирали, премествайки пациентите на по-долните етажи, които се смятали за по-сигурни, барикадирайки прозорците, за да се предпазят от хвърчащи стъкла при въздушни удари, и превръщайки подземни пространства като съблекални или технически помещения в зони за лечение.

Когато Русия започна да атакува енергийната инфраструктура, болниците започнаха да диверсифицират източниците си на електроенергия, като осигуриха генератори и соларни панели. Един от най-големите проблеми през целия период, каза тя, е бил справянето с несигурността: „високото ниво на стрес, липсата на информация, липсата на разбиране“.

Точно срещу Военната болница Университетската болница в Улм също се подготвя за най-тежките сценарии. Тя разполага със специален екип за управление на кризи и устойчивост, който провежда тренировки за терористични атаки, а в момента проучва дали подземният паркинг на сградата може да бъде преустроен в дългосрочно аварийно убежище при нападение.

Целият анализ - на сайта на Bloomberg TV Bulgaria