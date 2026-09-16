Заради настаняването на 1256 нелегални мигранти: Село гласува да се отдели от Великобритания

Британското село Пидингтън в Оксфордшър (Югоизточна Англия) гласува на символичен референдум за отделяне от Обединеното кралство в знак на протест срещу план за настаняване на 1256 нелегални мигранти в бивша военна база в района.

Около 285 жители на селото гласуваха за независимост по време на допитването, организирано от местния съвет във вторник, при избирателна активност от 92%. Други 26 жители гласуваха против отделянето, а един глас е бил счетен за невалиден, сочат резултатите, публикувани в сряда, съобщи агенция EFE.

Референдумът, който няма правна сила, беше умишлено насрочен за 15 септември - дата, съвпадаща с годишнината от Битката за Британия през 1940 г., ключов сблъсък между британската и германската авиация по време на Втората световна война.

Инициативата имаше за цел да изрази несъгласието на жителите с плана на правителството (на лейбъристкия премиер Анди Бърнам) да използва неизползвана военна база близо до селището за настаняване на 1256 нелегални мигранти - всички мъже . докато се разглеждат молбите им за убежище.

Правителството в Лондон предложи преобразуването на бивши военни бази в лагери за бежанци, вместо да се използват хотели за тази цел - практика, която предизвика улични протести в редица британски градове.