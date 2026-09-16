Право на отговор: Позиция на 20. ОУ "Тодор Минков" относно системата за видеонаблюдение

Във връзка с публикацията, озаглавена „Родител пита, отговор няма: Подслушват ли деца и учители в столичното 20. ОУ „Тодор Минков“?“, ръководството на училището счита за необходимо да предостави точна и пълна информация по поставените въпроси.

Преди публикуването на материала редакцията на Dnes.bg не е потърсила 20. ОУ "Тодор Минков" и неговия директор за становище, фактическа информация или отговор на отправените твърдения. На училището не е била предоставена възможност да изложи позицията си, да представи относимите документи и да разясни начина на функциониране на системата за видеонаблюдение.

Вместо да бъдат събрани и съпоставени всички относими факти, е публикувана едностранно версията на сигналоподателя, включително негови предположения и квалификации, които не са потвърдени от компетентен орган. По оценка на училището начинът на представяне на сигнала създава необосновано внушение за извършени нарушения и има за резултат уронване на доброто име и общественото доверие в образователната институция.

Безопасността на учениците и служителите, както и защитата на личните им данни, са основен приоритет за 20. ОУ „Тодор Минков“. Системата за видеонаблюдение е въведена с охранителна и превантивна цел – за защита на живота и здравето на учениците, педагогическите специалисти, служителите и посетителите, за опазване на училищното имущество, за предотвратяване и установяване на прояви на агресия и тормоз и за обективно изясняване на обстоятелствата при конкретни инциденти.

Потвърждаваме, че техническата система във физкултурния салон създава запис на картина и звук. Не приемаме обаче внушението, че самото наличие на тази техническа функционалност представлява „подслушване“.

Системата е открита и обозначена, а не средство за тайно проследяване. Тя се управлява от 20. ОУ „Тодор Минков“ в качеството му на администратор на лични данни и се използва единствено за предварително определени институционални цели. Записите не се наблюдават или прослушват текущо с цел контрол върху лични разговори. Те се преглеждат само при конкретна необходимост, свързана с инцидент, проверка или разследване, при ограничен достъп и при спазване на вътрешните правила за съхранение и предоставяне на информация.

В определени случаи изображението само по себе си не позволява да бъде установена цялата фактическа обстановка. Звукът може да има значение за изясняване дали е подаден сигнал за помощ, отправено е предупреждение, дадено е указание или как са започнали и са се развили действията при конкретен инцидент. Целта на цялостния аудио-визуален запис е да подпомогне безпристрастното установяване на фактите, а не да служи за наблюдение на лични разговори.

Физкултурният салон е помещение за провеждане на учебни занятия и спортни дейности. Той не е съблекалня, санитарно помещение, място за лична хигиена или друго пространство, предназначено за уединение.

В медийната публикация е посочено, че вътрешният правилник на училището не допуска звукозапис. Това твърдение не съответства на съдържанието на цитираната разпоредба. Член 10, ал. 2 от правилника забранява на операторите да изнасят записи за неслужебни цели, както и да правят със свои телефони или други технически устройства аудио- или видеозаписи от компютрите и мониторите на системата. Забраната се отнася до нерегламентираното копиране, заснемане и изнасяне на информация, а не до техническите характеристики на самата охранителна система.

Вътрешният правилник изрично предвижда, че:

– физкултурният салон е сред помещенията, обхванати от системата за видеонаблюдение – чл. 7, ал. 2;

– данните се обработват за осигуряване на безопасността и при необходимост за предоставяне на информация на компетентните държавни органи – чл. 7, ал. 6;

– наблюдението има за цел защитата на работещите, учащите и посетителите, опазването на училищното имущество и ограничаването на проявите на агресия и тормоз – чл. 8, ал. 1;

– конкретни записи могат да бъдат запазвани във връзка с проверка или разследване от компетентен орган – чл. 8, ал. 3;

– достъп до данните имат единствено администраторът, изрично оправомощени лица и надлежно легитимирани представители на компетентни държавни органи – чл. 21.

Обработването на картина и звук представлява обработване на лични данни. Неговата законосъобразност се преценява съобразно конкретната цел, необходимостта и пропорционалността на обработването, начина на информиране, срока за съхранение, ограниченията на достъпа и приложените мерки за сигурност.

Поради това наличието на звук в запис от открито обозначена институционална охранителна система не може само по себе си да бъде представяно като доказано незаконно подслушване. Такава констатация може да бъде направена единствено от компетентен орган след проверка на всички относими обстоятелства.

Системата и начинът на нейното функциониране са били предмет на проверки от компетентни полицейски органи. Училището е оказало пълно съдействие, включително чрез осигуряване на достъп до системата, техническите устройства и относимата документация.

По искане на Комисията за защита на личните данни директорът е предоставил изисканата информация и отговори относно функционирането на системата, целите на обработването, режима на достъп и прилаганите мерки за защита. Следователно информацията за системата не е била укривана от компетентните институции.

Към датата на настоящата позиция функцията за аудиозапис е част от конфигурацията на съответните устройства и продължава да бъде активна. Тя се използва като елемент от цялостния запис, предназначен за установяване на обстоятелствата при конкретни инциденти.

Записите се съхраняват за определения във вътрешния правилник срок от един месец, след което се заличават автоматично чрез презаписване. Изключение се допуска в предвидените в правилника случаи, когато конкретен запис съдържа данни за престъпление, грубо нарушение на обществения ред, противообществена проява или нарушение на трудовата дисциплина и е необходим за проверка или разследване от компетентен орган.

Достъпът до системата е ограничен до изрично оправомощени лица. Записващото устройство е защитено с парола и е включено в локална мрежа за видеонаблюдение, която съгласно правилника не е свързана с интернет. Правата за достъп са индивидуализирани, а записи се предоставят на компетентните органи само при наличие на надлежно правно основание и по установения ред.

Към датата на настоящата позиция нито един компетентен орган не е констатирал и довел до знанието на училището нарушение на Закона за защита на личните данни или на Регламент (ЕС) 2016/679 – Общия регламент относно защитата на данните, свързано с функционирането на системата за видеонаблюдение.

Не е констатирано изтичане, нерегламентирано разпространяване, предоставяне на информация на неупълномощени лица, загуба или неопазване на данните, съхранявани в регистър „Видеонаблюдение“. Не е установено и нарушение на въведения с вътрешния правилник ред за достъп, обработване, съхранение и защита на личните данни.

Посочената в публикацията прокурорска проверка е била образувана по друг повод. Наличието на техническа информация за системата в материалите по тази проверка не представлява само по себе си констатация за извършено нарушение.

Училището намира за необходимо да отбележи също, че през последните месеци образователната институция е била обект на поредица от проверки от различни държавни органи и ведомства, предприети по сигнали за предполагаеми нарушения, подавани от едно и също лице.

Част от твърденията на този сигналоподател, свързани с конкретен инцидент в училището, по който е образувана прокурорска преписка, с голяма степен на вероятност са били опровергани именно чрез обективните данни от системата за видеонаблюдение.

Според училището последващото оспорване на системата и начина ѝ на функциониране не може да бъде разглеждано изолирано от това обстоятелство. То основателно поставя въпроса дали действията на сигналоподателя са продиктувани единствено от загриженост за личната неприкосновеност, защитата на личните данни и сигурността в училището, или са свързани и с факта, че записите не подкрепят изложената от него версия за конкретния инцидент.

До настоящия момент изложените публично твърдения за нарушаване на защитата на личните данни, изтичане или неопазване на информация и незаконно „подслушване“ не са потвърдени с констатация или задължителен акт на компетентен орган. Те възпроизвеждат твърдения и внушения, произхождащи от същия сигналоподател, без да отразяват установено по надлежния ред нарушение.

Особено обезпокоително е, че тези твърдения са публикувани, без предварително да бъде потърсена позицията на училището и без да бъде събрана информацията в нейната цялост. Посочването в края на публикацията, че редакцията е готова да предостави право на отговор, не може да замени предварителното търсене и добросъвестното отразяване на позициите на всички засегнати страни. Последващото право на отговор не може напълно да отстрани вече създаденото пред читателите внушение.

20. ОУ „Тодор Минков“ уважава правото на всеки гражданин да подава сигнали до компетентните институции, както и правото на медиите да информират по въпроси от обществен интерес. Тези права обаче предполагат ясно разграничаване между проверени факти, твърдения на заинтересовано лице и редакционни внушения. Самото подаване на сигнал не превръща съдържащите се в него предположения и квалификации в доказани обстоятелства.

По оценка на училището публикуването на едностранния сигнал без предварителна проверка и без позицията на засегнатата образователна институция обслужва опита на сигналоподателя да урони нейното добро име. То създава необосновано безпокойство сред учениците, родителите и служителите и засяга общественото доверие в училището, без към момента да е налице констатация на компетентен орган за твърдените нарушения.

20. ОУ „Тодор Минков“ приема сериозно всеки сигнал и ще продължи да оказва пълно съдействие на РУО – София-град, Комисията за защита на личните данни, прокуратурата, полицейските органи, Столична община и всички други компетентни институции.

Ако при проверка бъде установено конкретно несъответствие и бъде издадено задължително предписание, то ще бъде изпълнено и ще бъдат предприети необходимите коригиращи действия.

Ръководството на 20. ОУ „Тодор Минков“ остава ангажирано с безопасността на училищната общност, защитата на личните данни, прозрачността пред родителите и стриктното изпълнение на актовете на компетентните органи.

Галина Тимова

Директор на 20. ОУ „Тодор Минков“

район „Триадица“, Столична община