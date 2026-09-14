Проф. Игнатов за образованието: Да оставим 30% основен материал от учебниците

Българското образование се нуждае от смела промяна, която едновременно да разтовари учебните програми и да промени начина, по който се изпитват децата. Това заяви бившият министър на образованието проф. Сергей Игнатов в предаването "България сутрин".

Натрупването на материал и остарялата система за оценяване не учат учениците да използват знанията си за решаването на реални житейски проблеми, уверен е професорът.

По думите му разговорите за промяна на учебните програми вече се водят, но процесът продължава твърде дълго. Новите програми се очакват през 2028 г., но промяната им трябва да върви паралелно с реформа на изпитната система.

Проф. Игнатов смята, че голяма част от натрупания учебен материал може да бъде премахната.

"Трябва да бъдем смели. Да оставим 30% основен материал.

Науката се развива ежедневно", заяви той в ефира на Bulgaria ON AIR.

Според бившия министър при прегледа на програмите не трябва просто да се "отчитат мероприятия", а да се работи с "хирургически екипи" - да се реже смело на базата на българския опит и на работещите модели по света.

Той даде за пример учебни материали на Кеймбридж по история на XX век, при които има ясно отделени основни точки и огромно количество допълнителен материал, който търси и мнението на самите обучаващи се.

Изпитите също трябва да се променят

Другият голям проблем, според проф. Игнатов, е, че няма достатъчно ясен консенсус какво искаме да знаят децата.

По думите му учениците продължават да бъдат изпитвани по стара система за оценяване, която проверява натрупаните знания, но не и способността те да бъдат използвани за решаването на практически проблеми.

"Наизустяването тренира мозъка, но към него трябва да върви въпросът "защо". Иначе това е непрактично, мъртво знание", коментира гостът.

Проф. Игнатов смята, че външното оценяване може да бъде организирано електронно - учениците да решават задачите на компютър и да предават отговорите си по електронен път.

Според него така няма да е необходимо да се харчат средства за сложната организация на изпитите и да има постоянни опасения от изтичане на въпроси или отговори.

Частните уроци са се превърнали в индустрия

Особено силен натиск се натрупва между 4. и 7. клас, на мнение е бившият министър.

"Не е нормално 87-88% да ходят на частни уроци по математика и български език.

Не е нормално да се внушава на 13-годишно дете, че от тази стъпка зависи животът му. Абсурд", категоричен бе Игнатов.

Според него около изпитите вече е създадена цяла индустрия на частните уроци, която ще понесе удар при промяна на системата за оценяване.

Бившият образователен министър се обяви против въвеждането на оценка за дисциплина, защото подобна мярка няма да реши проблемите.

Той подчерта, че младите хора трябва да познават границите и да има уважение, но не бива да се забравя, че детството не се повтаря.

Според Игнатов гражданското образование трябва да бъде засилено, а при социалните мрежи е необходим контрол върху достъпа, а не забрани, които винаги може да бъдат заобиколени.

"Семейството е в основата на всичко. Имаме поколение с коренно различна ценностна система", подчерта той.

"Да пожелаем на децата си приключение, а не тормоз. Тогава ще бъде по-лесно", заключи Сергей Игнатов.