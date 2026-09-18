Брутален разказ на баща: Дете ме извика, за да ми каже, че мъж души сина ми

Две деца на 12 и на 7 години са пострадали в парка "Заимов" в София, след като са били нападнати от мъж и жена.

Инцидентът е от 13 август и за него разказа Иван Грозданов, който е баща на 12-годишното момче.

В ефира на сутрешния блок на bTV мъжът сподели, че едно от децата в парка го е извикало, за да каже, че мъж души сина му.

"Веднага отидох и видях как един възрастен мъж е повалил детето ми, надвесил се е над него и го стиска за врата. Развиках се да го пусне, но той отказваше. Славчо, синът ми, беше доста уплашен, беше се напишкал дори. А пък друга жена биеше друго дете, приятелчето на Славчо, което е на 7 години", разказа родителят.

Бащата допълни, че е станало спречкване между децата и поискал обяснение от възрастния мъж защо души детето му, при което той отвърнал, че "така решавал проблемите".

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Двете деца са били закарани след това в болница за преглед.

"За момента децата са добре, но травмата си остава. Нямам обяснение за тази агресия срещу деца", каза още Иван Грозданов.

По думите му нито мъжът, нито жената са се извинили, като майката дори по едно време се опитала да си тръгне, но била спряна от пристигналите на място полицаи.

"Обмисляме завеждането на дело, защото искаме да се докаже вината и да се даде гласност на случая. Каквото и да е станало, това не е начинът за решаване на подобни проблеми", категоричен бе бащата на 12-годишния Славчо.

Мъжът и жената не бяха открити за коментар, за да представят своята версия на случилото се.