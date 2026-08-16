Пореден случай на брутално насилие между деца ВИДЕО

За пореден път видео на агресия между деца се разпространява онлайн. Инцидентът е станал в столичния квартал "Филиповци". На кадрите се вижда как група тийнейджъри пребиват брутално момче директно на местния стадион.

Според съседи причината за нападението е абсурдна - детето просто искало да рита топка на терена.

Видеото показва как около пет момчета и едно момиче обграждат жертвата. Те блъскат и удрят детето в корема, след което го събарят на земята и започват да го ритат.

Въпреки че момчето се моли агресията да спре, нападателите продължават с ударите и нецензурните обиди

Кадрите бързо плъзнаха из местните групи и предизвика остри реакции. От Facebook групата "Кв. Филиповци" съобщават, че това не е изолиран инцидент и припомнят, че само преди седмица жена е била нападната в собствения си имот в района.

"Сега и на игрището ли не можем да пуснем децата си? Никой няма право да идва тук и да посяга на децата ни. Те трябва да играят спокойно в квартала си", пишат местните жители.

Гражданите настояват за незабавна реакция от МВР, СДВР, районния кмет на "Люлин" и Столична община. Множество потребители са тагнали Главна дирекция "Национална полиция" в коментарите.

Към момента все още няма официално становище от полицията или местната власт дали някакви действия са предприети по случая.