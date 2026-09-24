Неправоспособен 16-годишен пиян катастрофира посред нощ

Неправоспособен, употребил алкохол, е причинил пътно произшествие, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Катастрофата е станала в сряда, 23 септември, около 2:30 ч. в село Страхилово, община Полски Тръмбеш. По първоначална информация лек автомобил, управляван от 16-годишен от село Асеново, е самокатастрофирал.

С фрактури са шофьорът и 20-годишният му спътник. Двамата са тествани за употреба на алкохол и уредът е отчел положителни резултати. Пробите за наркотични вещества са отрицателни, като са взети кръвни проби и за химичен анализ. Автомобилът е иззет. Двамата са освободени за домашно лечение.

Причините за произшествието са в процес на изясняване и по случая е започнато досъдебно производство, се казва още в съобщението на полицията, цитирано от БТА.