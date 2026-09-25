Тръмп дал зелена светлина Украйна да произвежда ракети за системите "Пейтриът"

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че американският му колега Доналд Тръмп е взел "окончателно решение" да предостави на Украйна лиценз за производство на ракети за системите за противовъздушна отбрана "Пейтриът", от които Киев отчаяно се нуждае, за да противодейства на руските удари с балистични ракети, предаде Франс прес.

"По време на последната ни среща президентът Тръмп ми потвърди, че да, той е взел окончателно решение: Украйна ще получи лиценз за производството на ракети "Пейтриът", заяви Зеленски по време на разговор с журналисти, след като се срещна с американския си колега в Ню Йорк тази седмица.