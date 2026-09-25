Народният театър за хорото: Не сме договаряли силата на музиката

Народният театър "Иван Вазов" отрече твърденията, че негови представители са разговаряли с организаторите на неделното хоро пред сградата и заедно с тях са регулирали силата на музиката.

Позицията идва след разразилия се спор за хорàта, силната музика и танците пред театъра, за които актьори заявиха, че пречат на представленията.

"Представители на Народния театър не са водили подобни разговори с организаторите и не са потвърждавали, че нивото на шума не възпрепятства провеждането на представленията", заявиха от театъра.

Повод за уточнението са думи на Руска Кънчева от "Неделен мегданъ български", която заедно с Румен Спасов организира хорото пред Народния театър.

"Резонно е, когато има представление, височината на музиката да е по-ниска и в това отношение винаги сме имали разбиране с уредниците", заяви Кънчева пред bTV.

Театърът: Подавали сме сигнали до Столична община и 112

От културната институция посочват, че позицията им по въпроса е последователна и през годините са подавали редица официални сигнали до Столичната община, както и на телефон 112 заради шума пред сградата и случаите, в които той нарушава нормалното протичане на представленията.

"Категоричната ни позиция е, че провеждането на подобни събития при високи нива на шум непосредствено пред сградата на театъра е незаконно и пречи на нормалната ни работа", заявиха от Народния театър.

Оттам уточняват, че проблемът е особено сериозен по време на представленията на Сцена "Музите" и Камерна сцена, както и при репетиции в залите на театъра.

Според Народния театър подобни прояви трябва да се провеждат при спазване на действащите правила и без да се възпрепятства работата на културните институции в района.

"Надяваме се дългогодишният проблем най-сетне да намери трайно институционално решение", завършва позицията.

Актьори: Не можехме да чуем дори тона, който ни се дава

Спорът се разгоря след неделно хоро пред Народния театър, по време на което в сградата се е играло представлението "Влюбените".

Актьорът Георги Златарев разказа пред bTV, че музиката отвън е била толкова силна, че е затруднила работата на артистите на сцената.

"През цялото време трябваше да се борим с оглушителния шум отвън. Самото представление е много интимно, включително пеем на живо. Всеки път си взимаме тон – дори не можехме да чуем тона, който ни се дава", разказа той.

По думите му в един момент актьорите вече не са успявали да се концентрират върху представлението.

"Те и Моцарт да бяха пуснали, каквато и музика да бяха пуснали, тя щеше ужасно да ни пречи", каза Златарев.

Директорът на Народния театър Васил Василев също коментира случая в социалните мрежи.

Организаторите: Спазваме законите

Румен Спасов и Руска Кънчева от "Неделен мегданъ български", които организират хорото пред театъра, защитиха провеждането му.

Спасов заяви, че инициативата съществува от шест години и продължава българските традиции. По думите му след спечелено дело срещу наложени от Столичната община наказания организаторите смятат, че спазват закона.

Кънчева посочи, че през лятото хорото започва от 19:00 ч., а през зимата – от 17:00 ч. Тя отхвърли твърденията, че организаторите са нарушили правилата.

"От наша страна не е имало нарушение. Това, че има отзиви, че нищо не се е чувало вътре, това вече са лични инсинуации", заяви тя пред bTV.

От "Свободно движение на родолюбиви българи – Български народен събор", които посочват, че са създали инициативата за неделно хоро още през 2012 г., се разграничиха от събитията пред Народния театър и заявиха, че нямат общо с организирането им.

Столична община: Събитието е неправомерно

От началото на годината Столичната община е издала седем акта и два фиша на организаторите на хорàта пред Народния театър, съобщи заместник-кметът по направление "Култура и туризъм" Ирина Дакова пред bTV.

Част от санкциите се обжалват и към момента няма окончателно съдебно решение по тях.

По думите на Дакова организаторите са подавали заявления за провеждането на събитието всяка неделя за период от шест месеца и в часовия диапазон между 17:00 и 22:00 ч.

Столичната община е отказала провеждането му по реда на Закона за събранията, митингите и манифестациите с аргумента, че то влиза в конфликт с правата на останалите хора и институции, които използват пространството.

"Столична община със становище е уведомила организаторите, че това събитие е неправомерно", заяви Дакова.