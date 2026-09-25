Българският работодател не обръща внимание на стреса в работата

Европа губи милиарди от стресирани работници. Евродепутатите настояват за нов закон за защита на психичното и физическото здраве на работниците.

"Проблемът не е стартирал сега, когато са се сетили евродепутатите. Когато говорим за здраве, всеки си представя физическото. Няма как да отделим физическото от психическото. Проблемът е изключително сериозен, но масовият български работодател не обръща внимание на това. Той не обича да обръща внимание на превантивните мерки. Рисковите фактори водят до развиване на различни видове заболявания", заяви консултантът по здраве и безопасност доц. д-р Марина Желябова в "България сутрин".

По нейни думи психосоматичните заболявания са такива, предизвикани от стрес и влияят на психическото ни здраве, водят и до физически заболявания.

"Всеки от нас трябва да разбере, че това няма да е поредното изискване към българския работодател, а ще помогне на всички ни. Има много обективни и субективни начини да разберем - една част от работодателите се прави, че не забелязва, другата наистина не забелязва", допълни доц. д-р Желябова за Bulgaria ON AIR.

Част от работодателите полагат грижи за служителите си, но не са ефективни, смята тя.

"Важно е всеки един работещ да има отговорности, но да не са прекалено много. Нито едната, нито другата крайност са добри. Един работодател трябва да се интересува не само дали е стресиран служителят, а и от резултатите на здравните анализи и да въведе почивки, които са част от работното време", посочи гостът.

Според нея докато мислим само и единствено за това дали ще ни санкционират, рискуваме да останем без служители.

"Много работодатели гледат краткосрочно. Трябва да помислим за условията на труд за служителите, а оттам и успехите ще бъдат по-големи. По проучване от 2025 г. на Европейската организация на здраве и безопасност по труда, трите най-често срещани рискови сектора са "Здравеопазване", "Образование" и "Селско стопанство", каза още консултантът по здраве и безопасност.