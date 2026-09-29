Кола се вряза в оградата на детска градина във Велико Търново

Лек автомобил се е врязал в оградата на детска градина "Иванка Ботева" във Велико Търново. При инцидента няма пострадали, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града, цитирани от БТА.

Катастрофата е станала около 18:00 ч. вчера.

По първоначална информация два автомобила са се ударили леко. Единият от шофьорите се е опитал да избегне по-сериозен сблъсък, при което колата му е излязла от пътното платно и се е врязала в оградата на детската градина.

По време на инцидента на детската площадка не е имало деца, а по тротоара не са се движели пешеходци.

На място са пристигнали полицейски служители. Двамата водачи са тествани за употреба на алкохол и наркотични вещества, като пробите им са отрицателни.