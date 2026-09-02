Кола се вряза в тълпа в Иран: Четирима загинаха, над 10 са ранени

Четирима души са загинали, а повече от 10 са ранени, след като автомобил се вряза в събиране на поддръжници на иранското правителство и въоръжените сили в североизточния град Машхад, съобщиха ирански медии, цитирани от БГНЕС.

Инцидентът е станал през нощта.

По данни на Noor News автомобилът се е движел с висока скорост, първо се е сблъскал с друго превозно средство, след което шофьорът е загубил контрол.

Колата се е ударила в предпазни бариери и пътни знаци, преди да навлезе в тълпата.

Шофьорът е бил арестуван.

По-късно съдебната информационна агенция Mizan съобщи, позовавайки се на служител на пътната полиция, че шофьорът е мъж на около 35 години.

По данни на властите той е имал шофьорска книжка с медицински ограничения и не е виждал с лявото си око.

От Mizan посочват, че към момента няма данни инцидентът да е бил умишлен или да е свързан със заплаха за сигурността.

Разследването продължава.