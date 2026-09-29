Почти месец без топла вода в "Младост 1", а зад блоковете извира... топла вода

Почти месец без топла вода са част от жителите на столичния квартал "Младост 1". Пред БНТ те разказват, че топлоподаването към домовете им е прекъснато, докато зад един от блоковете в района извира топла вода.

Първоначално сигналите са за блокове 17 и 18 и детска градина "Мики Маус", но проблеми има и в други части на района.

Жители на блок 18 разказват, че след плановото възстановяване на топлата вода през септември са я имали само за няколко дни.

"В блок 18, след като ни пуснаха водата по план на 13 септември, не съм много сигурна, но имахме около 2-3 дни вода. След това я спряха, в един момент пак я пуснаха и я спряха на 19. От 19 няма вода", разказа Лидия Лилова пред БНТ.

Топла вода извира зад блока

Междувременно зад блока се е образувал голям разлив на топла вода. Лилова потърсила информация от "Топлофикация София", но по думите ѝ не получила ясно обяснение за причината.

"Те казаха, че не знаят, евентуално има пробив малко по-надолу на блок 20, където обаче не се работи. Реално в целия квартал няма никъде никой, който да работи по отстраняване на каквато и да е авария", заяви тя.

Жителите са принудени да търсят други начини да се справят без топла вода.

"В блока, точно над моя апартамент, аз съм на седмия, има три деца на осмия. Легени, топла вода, бойлери - това е", разказа Петко Митов.

Над два месеца и половина без топла вода от началото на годината

Проблемите не се ограничават само до блокове 17 и 18.

Домоуправителят на блок 45 Антон Паунов твърди, че през първите девет месеца на годината сградата е останала без топла вода общо за повече от два месеца и половина.

"Няма седмица, в която да няма засегнат блок или блокове. За тези девет календарни месеца досега от тази година ние сме нямали топла вода над два месеца и половина, включително и парно, съответно, през изминалия отоплителен сезон", заяви той пред БНТ.

В района на блок 45 топла вода няма от 28 август. След поредното отлагане посоченият срок за възстановяването ѝ е 16 октомври.

Според Паунов комуникацията с "Топлофикация София" е изключително трудна, а жителите най-често получават информация единствено от аварийните екипи на място.

"Натрупват се планови ремонти и локални аварии"

Кметът на район "Младост" инж. Кокурин обясни, че през последните два месеца сигналите от граждани са зачестили.

"На много места след профилактиката на ТЕЦ "Изток" се появиха и доста локални аварии. От "Топлофикация" имат и немалко планови ремонти в нашия район и това създава именно тези комплексни проблеми, защото освен плановите ремонти се натрупват и локалните проблеми", заяви той.

По думите му недостигът на ресурс допълнително затруднява отстраняването на проблемите, натрупвани през годините.

Какво казват от "Топлофикация София"?

От "Топлофикация София" посочват, че в района на блок 17 има авария по топлопреносната мрежа и е създадена организация за отстраняването на пробива.

От дружеството обясняват, че след профилактиката на ТЕЦ "София Изток" и последвалото запълване на топлопреносната мрежа са възникнали аварии в различни участъци.

Като причина се посочват техническото състояние на мрежата и високата степен на амортизация на отделни нейни участъци.

Жителите на квартала са подали сигнали до различни институции, но по думите им проблемът продължава.