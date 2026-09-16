Още 18 дни без топла вода в "Младост 1": Топлофикация ще подменя топлопровод

Няколко блока и детска градина в столичния квартал "Младост 1" ще останат без топла вода за 18 дни - от 1 до 18 октомври.
От "Топлофикация София" обясниха, че предстоящият ремонт е свързан с подмяната на компрометирани участъци от топлопреносната мрежа и няма връзка с ремонта, извършен между 28 август и 13 септември.
Жителите отново остават без топла вода
За живеещите в района обаче продължителното спиране на топлата вода предизвика недоволство.
"17 дни бяхме без вода. Какво правиха тия 17 дни?", попита Диана.
"Преди 10 дни нямахме топла вода и сега пак няма, а има малки деца. Има детска градина и тя няма да има. Това е срамота", каза Антон.
Друг жител също изрази недоволството си от продължителното спиране на водата.
"Нека да я спират, да правят ремонти, на зима да не я спират, да няма парно. Сега аз нямам проблем, защото имам бойлер", коментира Маргарита.
Детска градина се снабди с бойлери
Без топла вода ще е и ДГ "Сърчице", в която вече са се снабдили с бойлери, за да не се възпрепятства работата им.
От "Топлофикация София" заявиха за Bulgaria ON AIR, че предстоящият ремонт няма връзка с този, който се извърши между 28 август и 13 септември, когато топлоподаването отново беше спряно в редица столични квартали, включително "Младост 1".
"Предстоящите ремонтни дейности в ж.к. "Младост 1А" не са повторни, а са свързани с подмяната на компрометирани участъци от топлопреносната мрежа. В рамките на ремонта ще бъдат подменени главен топлопровод и отклоненията от него. За периода на ремонтните дейности, през които няма да бъде предоставяна услугата, на засегнатите клиенти няма да бъде начислявана топлинна енергия за битово горещо водоснабдяване".Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.