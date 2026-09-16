Още 18 дни без топла вода в "Младост 1": Топлофикация ще подменя топлопровод

Няколко блока и детска градина в столичния квартал "Младост 1" ще останат без топла вода за 18 дни - от 1 до 18 октомври.

От "Топлофикация София" обясниха, че предстоящият ремонт е свързан с подмяната на компрометирани участъци от топлопреносната мрежа и няма връзка с ремонта, извършен между 28 август и 13 септември.

Жителите отново остават без топла вода

За живеещите в района обаче продължителното спиране на топлата вода предизвика недоволство.

"17 дни бяхме без вода. Какво правиха тия 17 дни?", попита Диана.

"Преди 10 дни нямахме топла вода и сега пак няма, а има малки деца. Има детска градина и тя няма да има. Това е срамота", каза Антон.

Друг жител също изрази недоволството си от продължителното спиране на водата.

"Нека да я спират, да правят ремонти, на зима да не я спират, да няма парно. Сега аз нямам проблем, защото имам бойлер", коментира Маргарита.

Детска градина се снабди с бойлери

Без топла вода ще е и ДГ "Сърчице", в която вече са се снабдили с бойлери, за да не се възпрепятства работата им.

От "Топлофикация София" заявиха за Bulgaria ON AIR, че предстоящият ремонт няма връзка с този, който се извърши между 28 август и 13 септември, когато топлоподаването отново беше спряно в редица столични квартали, включително "Младост 1".

"Предстоящите ремонтни дейности в ж.к. "Младост 1А" не са повторни, а са свързани с подмяната на компрометирани участъци от топлопреносната мрежа. В рамките на ремонта ще бъдат подменени главен топлопровод и отклоненията от него. За периода на ремонтните дейности, през които няма да бъде предоставяна услугата, на засегнатите клиенти няма да бъде начислявана топлинна енергия за битово горещо водоснабдяване".