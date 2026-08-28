Терзиев: “Топлофикация-София” има амбициозен план

Кметът на столицата Васил Терзиев коментира амбициозните планове на “Топлофикация-София” за подмяна на 40 ким тръбопровод.

“Всичко това се прави сега, за да може да няма аварии през зимата”, каза Терзиев пред журналисти във връзка със спирането на топлата вода за период от 28 август до 13 септември.

От дружеството обявиха, че причината е планов ремонт в топлоизточника и топлопреносната мрежа.

“Това, което се случва днес, е функция на много години небрежно управление”, категоричен е Терзиев.

Одитът на дружеството

Попитан дали все още подкрепя одита на “Топлофикация-София“, той каза, че одит се прави постоянно. “По-скоро става дума, че съм твърдо за това да се направи анализ, който да даде ясна оценка на техническото състояние, финансовото и да покаже какъв е пътят към едно бъдещо концесиониране на дружеството, за да може да бъдат направени тези милиардни инвестиции, да се намери решение с държавата за дълга и софиянци да могат да получат една неистина добра услуга”, каза кметът.

На въпрос каква е загубата за тази година Терзиев отговори, че става въпрос за няколкостотин милиона евро. “Това е много дългосрочен проект, който изисква инвестиции, регулаторни промени, подмяна на мрежата. Много са нещата, които трябва да се случат, но за да бъдат направени тези над 1 млрд. и половина инвестиции и да се намери решение на дълга, е нужно да има малко по-различна форма на управление от текущите, тоест - концесия”, каза кметът.



Терзиев посочи, че проблемът се случва всяка година. Не съм спрял да работя за това, което смятам, че е правилното дългосрочно решение, но в крайна сметка, то не опира само до мен, опира до решение на Общинския съвет, добави той и коментира, че десетилетия наред дружеството не е полагало нужните усилия, за да рехабилитира мрежата.

Мога да поздравя текущото ръководство, че миналата година и тази се опитва да направи нещо. Има над 1300 км тръби, на година се ремонтират се по 30-40 км и това е при ускорения темп. Преди се ремонтираха от порядъка на 10 км, обясни кметът.