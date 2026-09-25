ЦИК: По 20 000 евро получават 24 кандидат-президенти за реклама

Всичките 20 инициативни комитета, чиито кандидати ще участват в президентските избори на 25 октомври, ще получат държавни пари за предизборна реклама, включително на двамата претенденти, които са сочени за фаворити - настоящия държавен глава Илияна Йотова и бившия служебен премиер Андрей Гюров.

Централната избирателна комисия (ЦИК) с решение им отпусна т.нар. медийни пакети, регламентирани от Изборния кодекс.

Според закона всеки комитет има правото на 40 000 лв. или 20 451,68 евро. В рамките на тази сума те може да поръчват различни форми на платена предизборна реклама в медиите. Впоследствие ЦИК извършва разплащането.

Пакети в същия размер получават и кандидатите на четири партии: "Българска социалдемокрация-Евролевица", "Правото", "Народна партия Истината и само истината" и БЗНС. Така стават общо 24 кандидат-президентските двойки, чиято кампания се подпомага финансово от данъкоплатците.

Претендентите на останалите партии - "Възраждане", "Величие" и МЕЧ, нямат право на същото, тъй като са получавали държавна субсидия за издръжката си като парламентарни формации.

Вчера стана ясно, че ЦИК е въвела публичен регистър, в който ще се качват средствата от медийните пакети, които участниците в изборите са изразходвали. Регистърът ще се обновява всеки вторник, съобщава Сега.

"Това са публични средства и следва всеки гражданин да може да провери всеки кандидат каква сума е изхарчил, къде и за какъв продукт", коментира говорителят на ЦИК Стоянка Балова пред журналисти.