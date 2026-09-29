ПП подаде сигнал срещу Слави Василев заради вота за износа на дизел

“Продължаваме промяната” съобщи, че дава сигнал срещу депутата от “Прогресивна България” Слави Василев на Антикорупционната комисия заради вота му за износа на дизел, съобщават от пресцентъра на партията.

От ПП искат проверка за евентуален конфликт на интереси и неизпълнение на задължението за деклариране на частен интерес. Поводът е гласуването в Народното събрание на 23 септември, когато депутатите отмениха решение от 31 октомври 2025 г. за временна забрана върху износа и вътреобщностните доставки на дизел и авиационно гориво, става ясно от разпространеното прессъобщение.

Според ПП, по време на дебатите Василев се е изказал в подкрепа на отмяната с аргумента, че мярката ще подпомогне търговците на горива. При последвалото гласуване той е подкрепил решението.

В сигнала се посочва, че дружество, учредено на 31 януари 2025 г., е било с едноличен собственик на капитала и управител Слави Василев. Според ПП предметът му на дейност включва търговия на едро и дребно с нефт и нефтопродукти, включително износ.

Именно тази връзка е сред основанията, с които партията мотивира искането си Антикорупционната комисия да извърши проверка за наличие на частен интерес.

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От ПП се позовават на чл. 145 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Според разпоредбата при внасяне на законопроекти, изказване или гласуване в пленарно заседание или комисия народен представител с частен интерес по обсъждания въпрос е длъжен да го декларира.

ПП добавя, че Василев е трябвало да декларира съответното обстоятелство при участието си в обсъждането и гласуването за отмяната на забраната за износ на нефтопродукти.

Василев отхвърли обвиненията

От своя страна депутатът Слави Василев отхвърли обвиненията още на 25 септември. Пред журналисти в Народното събрание той заяви, че дружеството е собственост на баща му и не изнася дизел извън България.

"Фирмата, която е собственост на баща ми, не изнася дизел извън страната. Тя продава в рамките на страната. И никакъв конфликт на интереси няма", увери Василев миналата седмица.

Депутатът от "Прогресивна България" посочи още, че според него отмяната на забраната за износ няма да повлияе на цените на горивата в страната.