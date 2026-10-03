Кутев: Гуверньорът на БНБ не е човекът, който може да прави политически оценки

Облагането на свръхпечалбата в шест сектора на страната се налага заради проблема с големите неравенства в България. Това каза в предаването "Опорни хора" Антон Кутев - депутат от ПГ на "Прогресивна България" и председател на комисията по култура и медии.

Той не очаква правителството да направи крачка назад по тази тема. Относно спора между гуверньора на БНБ и министър Гълъб Донев, Кутев подчерта:

"В никакъв случай гуверньорът не е човекът, който може да прави тези политически оценки, ако иска да е гуверньор. Абсолютно непрофесионално е шефът на Централната банка да прави такива оценки и тази му непрофесионалност не бива да бъде простена."

"Всичко тръгва от корупцията. Тя трябва да се контролира. Може би сме по-бавни, отколкото ни се искаше, но ние тръгнахме от това - за да спреш корупцията, трябва да се направи ремонтът на съдебната система, трябва да се избере нов Висш съдебен съвет, трябва да има работещ Инспекторат към него, трябва да има нов главен прокурор. Иначе всичко това не може да се придвижва", каза още народният представител.

"Много тежки времена чакат който и да бъде новият главен прокурор. Ако той не е решил с цялото си сърце и с целия си морален и житейски облик да се бори, много трудно ще го постигне", настоя Кутев.

Той коментира и редица актуални теми, сред които външната политика на страната.

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"Премиерът е много последователен във външната си политика. А това, че се опитваме да водим една много по-независима външна политика от досегашната в България е безспорно. И това, че подобна независима външна политика ще бъде критикувана от множество външни фактори, е така. Когато ние отстояваме нашите национални интереси, те вероятно пречат на други", каза Кутев.

Целия разговор гледайте във видеото.