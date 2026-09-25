Петкова разясни за данъците, свръхпечалбата и по-високите ваучери за храна

Нови данъчни облекчения за семейства с деца, промени при ваучерите за храна, данък върху свръхпечалбата за някои от секторите са само част от промените, предложени от финансовото министерство за следващата 2027 година. Коментар по темата направи зам-министърът на финансите Людмила Петкова.

Пред bTV тя каза, че пакетът включва както мерки за увеличаване на приходите в бюджета, така и намаляване на административната тежест и данъчни облекчения за семействата и бизнеса.

По думите ѝ очакваният ефект от приходните мерки е около 1,4 млрд. евро, като около 300 млн. евро са предвидени за облекченията за деца, деца с увреждания и новата преференция за детско развитие.

Зам.-министърът каза още, че целта на министерството е бюджетният дефицит през следващата година да бъде свален до 3%.

Данък върху свръхпечалбата

Една от най-дискутираните мерки е въвеждането на данък върху свръхпечалбата. Петкова е на мнение, че подобна мярка е била използвана на европейско ниво по време на енергийната криза през 2022 г. Тя определи предложението като форма на “икономическа солидарност“.

Сред секторите, които според представеното предложение ще попаднат в обхвата му, са банки, телекомуникационни компании, търговски вериги с повече от пет обекта и компании за бързи кредити.

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Петкова заяви, че Министерството на финансите е направило анализ на различните икономически сектори и именно в тези дейности са отчетени най-големи свръхпечалби.

Като пример тя посочи банковия сектор.

“За последните шест години, в периода 2020-2025 г., печалбите са нараснали с 588%. Само за две години – между 2022 и 2023 г., ръстът е 320%. Това не са нормални печалби. Това са свръхпечалби“, заяви Петкова.

По думите ѝ избраните сектори формират около 60% от установените от финансовото министерство свръхпечалби.

Мярката се предлага като временна – за печалбите през 2027 г.

Недвижимите имоти

Промени се предвиждат и при данъчните оценки на недвижимите имоти.

Според представеното от Петкова те трябва да бъдат актуализирани поетапно за три години спрямо базата от 2026 г. – с 30% през 2027 г., а през следващите две години с още по 35% от първоначалната база.

Така общото увеличение за периода трябва да достигне 100%, а не да се натрупва сложна лихва върху вече увеличените стойности, уточни тя.

За жилище от около 70-80 квадратни метра в София, при което годишният данък е около 50-60 евро, първоначалното увеличение с 30% би означавало около 15 евро повече на година, даде пример Петкова.

Ваучерите за храна

Петкова коментира и промяна се предлага и при ваучерите за храна.

В момента максималният им месечен размер е 102 евро. Предложението е той да достигне 200 евро, а общата годишна квота да бъде увеличена от 818 млн. евро на 1,5 млрд. евро.

Предвижда се обаче върху ваучерите да бъде въведено данъчно облагане.

Според сметките, представени от Петкова, при ваучер от 200 евро работникът би получил 186 евро след облагането.