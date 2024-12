Рюте: НАТО ще засили присъствието си в Балтийско море

НАТО заяви, че ще засили присъствието си в Балтийско море след предполагаемия саботаж тази седмица на подводен захранващ кабел и четири интернет линии, докато членът на алианса Естония започна военноморска операция за охрана на паралелна електрическа мрежа връзка, пише Ройтерс.

Финландия залови в четвъртък кораб, превозващ руски петрол по подозрение, че корабът е причинил прекъсване на подводния захранващ кабел Estlink 2, свързващ я с Естония и оптични линии, и в петък каза, че е поискала подкрепа от НАТО.

Държавите от Балтийско море са в повишена готовност за актове на саботаж след поредица от прекъсвания на захранващи кабели, телекомуникационни връзки и газопроводи, откакто Русия нахлу в Украйна през 2022 г., въпреки че подводното оборудване също е обект на неизправности и аварии.

„Постигнахме съгласие с Естония и съобщихме също така на генералния секретар на НАТО Марк Рюте, че нашето желание е да имаме по-силно присъствие на НАТО“, каза финландският президент Александър Стуб на пресконференция.

Рюте каза, че е обсъдил със Стуб воденото от Финландия разследване, изразявайки подкрепата си.

„НАТО ще засили военното си присъствие в Балтийско море“, написа Рюте в X.

