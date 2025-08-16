IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Тръмп и Путин, но като матрьошки, са хит в Москва

Днес двамата ще седнат на масата за преговори

16.08.2025 | 01:45 ч. Обновена: 16.08.2025 | 02:06 ч. 0
Снимка: БГНЕС

В магазините за сувенири в Москва и Санкт Петербург сред шарените дървени матрьошки се открояват лицата на американския президент Доналд Тръмп и руския - Владимир Путин.

Точно те ще седнат един срещу друг в петък в Аляска, първо на закрита среща, а след това с разширени делегации. Разговорите започват в 22:30 ч. българско време, след което ще последва съвместна пресконференция. Очаква се основна тема да бъде войната в Украйна, но в дневния ред влизат и търговията, и двустранното сътрудничество между САЩ и Русия.

В едно от последните си интервюта Тръмп определи предстоящите разговори като „шахматна партия“, подготвяща почвата за възможна среща между Путин и украинския президент Володимир Зеленски с цел „да се сключи сделка“.

„Ще има пазарлъци за граници, земи и т.н.“, каза Тръмп. „Тази среща е подготовка за втората, но има 25% шанс да не бъде успешна.“

Така, подобно на матрьошките – където една кукла крие в себе си друга – се разиграва дипломатическата игра между Вашингтон, Москва и Киев. |

