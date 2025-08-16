IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 4

Шарън Стоун доведе на червения килим и трите си осиновени момчета

Гордата майка взе синовете си на филмовата си премиера

16.08.2025 | 00:45 ч. Обновена: 16.08.2025 | 02:51 ч. 2
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Шарън Стоун направи рядка поява на червения килим с тримата си синове в Лос Анджелис преди няколко дни

Към нея се присъединиха 25-годишният Роан, 20-годишният Лейърд и 19-годишният Куин

Синовете на Шарън Стоун показаха подкрепата си към нея по време на светско събитие.

67-годишната актриса беше придружена на червения килим от трите си момчета – 25-годишния Роан, 20-годишния Лейърд и 19-годишния Куин. Четиримата направиха рядка публична поява в Лос Анджелис преди премиерата на „Никой 2“ в понеделник, 11 август. 

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Шарън Стоун
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem