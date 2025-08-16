Шарън Стоун доведе на червения килим и трите си осиновени момчета

Шарън Стоун направи рядка поява на червения килим с тримата си синове в Лос Анджелис преди няколко дни

Към нея се присъединиха 25-годишният Роан, 20-годишният Лейърд и 19-годишният Куин

Синовете на Шарън Стоун показаха подкрепата си към нея по време на светско събитие.

67-годишната актриса беше придружена на червения килим от трите си момчета – 25-годишния Роан, 20-годишния Лейърд и 19-годишния Куин. Четиримата направиха рядка публична поява в Лос Анджелис преди премиерата на „Никой 2“ в понеделник, 11 август.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg