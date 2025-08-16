IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Масло от оризови трици - при лош дъх и висока кръвна захар

Стимулира и имунната система

16.08.2025
Маслото от оризови трици е изключително полезно за здравето. То е прекрасна алтернатива за готвене и за поддържане на добро здравословно състояние и красота. Маслото от оризови трици съдържа изобилие от полезни хранителни вещества. В една супена лъжица от него се съдържат около 120 калории и около 14 грама мазнини. То съдържа повече ненаситени мазнини за разлика от наситените, което го прави изключително полезно за сърдечносъдовата система. 

Защо маслото от оризови трици е толкова полезно за здравето?

Поддържа стабилни нива на кръвната захар 

Маслото от оризови трици е прекрасно средство да подобрите инсулиновата резистентност и да стабилизирате нивата на кръвната захар. Това е от голяма важност за превенцията на диабет, наднормено тегло и произтичащите от тях здравословни проблеми. Маслото от оризови трици стимулира усвояването на инсулина, като подобрява чувствителността на клетките към него. По този начин се подобрява усвояването на въглехидратите и захарите от храната, без да се повишават стойностите на кръвната захар в организма. 

Подобрява сърдечносъдовото здраве 

Благодарение на полезните мазнини в състава си маслото от оризови трици подобрява сърдечносъдовата функция. То съдържа полезни стероли и антиоксиданти, които намаляват възпалението в сърдечносъдовата система и предпазват от сърдечносъдови заболявания, инфаркт, инсулт, високо кръвно налягане, висок холестерол и холестеролни плаки по кръвоносните съдове. 

Източник: Масло от оризови трици – мощно противораково действие и още 6 ползи за здравето

