8-те ключови признака, че „подпухналият“ Путин може да крие тайно заболяване

Владимир Путин пристигна за историческа среща на върха с Доналд Тръмп на фона на нарастващ водовъртеж от теории относно здравето му. Според неговите врагове и намеци от западните разузнавателни служби, 72-годишният Путин страда от различни състояния - леки като синдром на неспокойните крака, или сериозни като рак и болест на Паркинсон.

Променящият се външен вид е дал повод за предположения, че се лекува със стероиди за укрепване на имунната си система, а има и съобщения за последващи „стероидни пристъпи“.

Има много други теории. Някои доказателства, макар и косвени, показват, че е използвал телесни двойници. Има и твърдения, че е приел стара руска практика да се къпе в кръв от еленски рога, за да удължи живота си. И, ако времето му наистина изтича, това може отчасти да обясни очевидната решимост на Путин да продължи да се бори в Украйна.

Кремъл отхвърли всички предположения, че руският лидер е болен, като „измами“. И все пак, ето осем възможни индикатора, че той страда от тайно заболяване.

1. Желирани крака

През ноември Путин демонстрира някои странни резки движения на краката си по време на пътуване до Астана, Казахстан. Докато говореше на пресконференция, той стисна катедрата пред себе си, докато краката му потрепваха, сякаш неконтролируемо. Потрепването започна с левия му крак, а той сякаш зае по-широка стойка, за да се стабилизира. След това и двете му колене започнаха да се клатят от едната до другата страна. Затова Путин изпъна левия си крак напред, преди да започне да се движи нагоре и надолу.

Когато видеото му беше показано, д-р Боб Беруким, уролог в Ню Йорк, каза пред Daily Mail, че може да има няколко причини за това.

„Има няколко различни неща, които биха могли да доведат до подобни движения, включително болестта на Паркинсон и други неврологични състояния“, каза той. „Въз основа на само няколко изображения и видеоклипове, курирани от Русия, е трудно да се каже с какво се сблъсква някой тук, но може да има нещо по-значимо, което да свързва всичко заедно.“

На въпрос дали това може да е признак за болест на Паркинсон, той каза:

„Това не би било изолирано нещо, обикновено би било по-скоро свързано с продължаващо лечение за този вид движение на желеобразните крака - еднократно събитие означава много по-малко.“

Инцидентът с „желеобразните крака“ се случи месец след като Путин беше видян многократно да търка и драска лицето и врата си по време на участие в център по фехтовка в град Уфа.

Подобен сърбеж и почесване имаше и предния ден в Москва.

2. Подпухнало лице

Путин на няколко пъти през последните години демонстрира отчетливо подпухнали черти на лицето.

Забележително е, че през ноември 2023 г. лицето му изглеждаше много по-пълно, което накара висш украински служител да попита:

„Какво става с бузите на Путин?“

Подуването на лицето и врата може да е знак, че някой се лекува със стероиди.

„Това подпухнало лице може да е видът на някой, който получава стероидно лечение, което може да се дължи на различни причини, независимо дали става дума за възпалителни състояния, болка или част от лечение на нещо по-значимо, което може да го накара да придобие този вид“, каза д-р Берохим. „Може да е и наддаване на тегло. За човек на неговата възраст може да е необходимо лечение със стероиди като част от терапията за рак. Някои пациенти с хронична болка понякога също използват стероиди.“

Някои лекари са казали, че може да става въпрос за алергии или инфекция на синусите или зъбите.

Други предполагат, че Путин е получавал инжекции с ботокс.

Лечението със стероиди може да увеличи риска от инфекция на пациента, включително кашлица и настинки, и той може да претърпи промени в настроението и поведението си.

Една благотворителна организация за борба с рака предупреди, че „когато се приемат във високи дози, стероидите могат да причинят объркване или промени в мисленето. Това може да включва странни или плашещи мисли“. В допълнение към теорията за употребата на стероиди, две седмици преди Путин да нахлуе в Украйна, той се срещна с френския президент Еманюел Макрон. Помощник на Макрон тогава каза, че Путин изглеждал „различен“ и „е полудял“.

3. Предполагаеми срещи с онколози

Теорията, че Путин е бил лекуван от онколози, произтича главно от доклад от 2022 г. на руското разследващо издание „Проект“, който разглежда пътуванията на руския президент до резиденцията му на черноморския курорт Сочи.

Чрез кръстосано съпоставяне на датите с резервации в близки хотели, докладът съобщава, че онкологичен хирург, специализиран в рак на щитовидната жлеза, е посетил мястото 35 пъти и е прекарал 166 дни там. Двама специалисти по уши, нос и гърло са били там още по-често, според доклада.

Обикновено специалистите диагностицират проблеми с щитовидната жлеза, преди да бъде извикан онколог.

През 2019 г. се твърди, че Путин е имал средно по девет лекари със себе си, включително специалист по интензивно лечение, анестезиолог и неврохирург.

Кремъл отхвърли доклада като „измислица и неистина“.

След това, през 2022 г., се появи непотвърден запис на това, за което се твърди, че е руски олигарх, който тайно е записан да казва, че Путин е „много болен от рак на кръвта“. Записът също така предполага, че е претърпял операция на гърба през 2022 г.

4. Намеци от западното разузнаване

През февруари 2022 г. Марко Рубио, тогава сенатор, направи сериозен намек, че може да има нещо нередно с Путин. По това време Рубио беше част от „Бандата на осемте“ - членове на Конгреса с достъп до изключително чувствителна класифицирана разузнавателна информация. Той каза, че Путин „изглежда има някои неврофизиологични здравословни проблеми“.

„Иска ми се да можех да споделя повече, но засега мога да кажа, че за мнозина е доста очевидно, че нещо не е наред с Путин“, каза той по това време. „Той винаги е бил убиец, но проблемът му сега е различен и значителен. Но най-показателното е, че това е човек, който отдавна се гордее с емоционалния си контрол. Неговите скорошни изблици на гняв са много нехарактерни и показват ерозия в контрола на импулсите.“

През юни същата година служители по националната сигурност на Байдън изтекоха информация, предполагаща, че Путин наскоро е преминал лечение за рак.

„Има забележима промяна в начина му на вземане на решения през последните пет години“, каза служител по сигурността на Кремъл пред Daily Mail по това време. „Хората около него виждат забележима промяна в убедителността и яснотата на това, което казва, и в начина, по който възприема света около себе си.“

5. „Къпане в кръв от елени“

Появиха се непотвърдени съобщения, че Путин е възприел практиката да се къпе в кръв, взета от еленски рога. Твърди се, че президентът е научил за практиката от министъра на отбраната си Сергей Шойгу.

Путин не е първият руснак, който е възприел практиката да се къпе в еленова кръв или да я пие. Смята се, че това има ползи за сърдечно-съдовата система и кожата.

Ферми за елени в Сибир правят „бульон от елени“ за къпане, а също така продават еленова кръв под формата на хапчета, кремове и алкохолни напитки.

На въпроса дали къпането в еленова кръв може да подобри здравето, един рентгенолог каза пред Daily Mail:

„Не, без коментар, но това ми се струва абсурдно.“

6. Твърденията за двойници

През март 2025 г. се разпространиха твърдения, че Путин е изпратил двойник на посещение на фронтовата линия в Курска област. Снимки от събитието го показаха със забележимо по-слабо тяло и лице.

Забележително е също, че той е използвал ръкописни бележки, а не обичайните печатни на Путин, и те са били по-малки от обичайния голям шрифт на президента.

Японски изследователи на изкуствен интелект твърдят, че има двама обикновени дубльори, използвани от Путин. Те са анализирали речите му, за да видят дали гласовете съвпадат, и са използвали технология за разпознаване на лица. Установено е, че има само 53% сходство в лицето между Путин на парада на Червения площад през май 2023 г. и Путин, заснет на Кримския мост през декември 2022 г.

Спорен анализа Путин на парада през 2023 г. показва само 40% съвпадение с Путин, който е посетил Мариупол и е разговарял с жителите два месеца по-рано. Приликата между Путин на Кримския мост и този в Мариупол е само 18%.

Спекулациите за двойници доведоха до диви конспиративни теории, че Путин може вече да е починал и да е бил заменен от двойник.

Дмитрий Песков, говорителят на Кремъл, заяви, че теорията „принадлежи към категорията абсурдни информационни измами, които цяла поредица медии обсъждат със завидна упоритост. Това не предизвиква нищо друго освен усмивка.“

Впоследствие репортер на руската информационна агенция ТАСС попита Путин през февруари 2020 г.: „Вие истински ли сте?“

Путин отговори „Да“, но добави, че това е било предложено от служителите му по сигурността.

„Отказах да имам двойници“, добави той по това време. „Това беше по време на най-трудните периоди на борбата срещу тероризма.“

7. Дългите маси

Поведението на Путин по време на пандемията доведе до съмнения, че може да има уязвима имунна система. Въпреки че изглеждаше разумно да го държат относително изолиран, мерките за изолация изглеждаха драстични.

Гостуващите високопоставени лица, които се срещаха с Путин, трябваше да прекарат до две седмици под карантина в хотели, а имаше съобщения за длъжностни лица, които трябваше да бъдат напръскани с дезинфектант, преди да влязат в кабинета му. Когато Макрон посети Кремъл, Путин го накара да седне в другия край на маса с дължина 4 метра.

Външният министър на Путин Сергей Лавров също бил принуден да седи на подобно разстояние. А когато Путин се срещал с висшите си служители, всички те трябвало да седнат от другата страна на огромна зала.

Ако е приемал лекарства за сериозно заболяване, което потиска имунната му система, тогава предпазните мерки биха изглеждали по-обясними, казват експерти, тъй като биха го направили по-уязвим към сериозна коронавирусна инфекция.

8. Бързане за завладяването на Украйна

Решението на Путин да се впусне изцяло в нахлуването си в Украйна доведе до спекулации, че е решил да ускори графика си поради здравословни проблеми. Той се е сравнявал с Петър Велики, руския цар от 18-ти век, свързвайки споделеното им желание за завладяване.

Експанзията на Путин преди това се е развивала в дълги периоди - през 2008 г. той нахлу в Грузия, а след това през 2014 г. в Крим - и той потенциално би могъл да бъде президент на Русия до 2036 г., след промени в конституцията.

Мнозина на Запад очакваха той да предприеме това, което президентът Байдън някога нарече „незначителни нахлувания“ в Украйна, надявайки се, че няма да има последствия. Но вместо така наречения подход на „салами“, вземайки малки парчета, той избра да започне силно рисковано пълномащабно нахлуване.