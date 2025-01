Синът на Тръмп намери начин да обвини Украйна за горските пожари

Доналд Тръмп-младши, най-големият син на новоизбрания президент на Съединените щати Доналд Тръмп, въвлече Украйна в битката срещу калифорнийските демократи заради реакцията на горските пожари, опустошаващи Лос Анджелис.

"О, вижте, разбира се, пожарната в Лос Анджелис дари много от своите доставки на Украйна", написа Тръмп-младши на X в сряда, цитиран от Politico.

Oh look of course The LA fire department donated a bunch of their supplies to Ukraine https://t.co/1XVA15f6oI