IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 65

Медведев: "Коалицията на желаещите“ не успя да надиграе Тръмп

Не е ясно как Зеленски ще представи въпросите за територията и гаранцията за сигурност

19.08.2025 | 14:35 ч. Обновена: 19.08.2025 | 14:51 ч. 6
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Бившият руски президент Дмитрий Медведев заяви днес, че европейските лидери не са успели да надиграят президента на САЩ Доналд Тръмп, но че не е ясно как украинският президент Володимир Зеленски ще представи въпросите за територията и гаранцията за сигурност, предаде Ройтерс.

"Антируската подстрекателска коалиция на желаещите да воюват не успя да надиграе @POTUS на негова територия. Европа му благодари и се подмазва", написа Медведев на английски език в "Екс".

Той добави, че въпросът е "каква мелодия" ще изсвири Зеленски "за гаранциите и териториите у дома, след като отново облече зелената си военна униформа".

Свързани статии

Вчера Тръмп каза на Зеленски, че САЩ ще помогнат за гарантирането на сигурността на Украйна при всяка сделка за прекратяване на войната. Обхватът на евентуалната помощ обаче засега не е ясен, отбелязва Ройтерс.
(БТА)

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

войната в Украйна Дмитрий Медведев коалиция на желаещите Доналд Тръмп
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem