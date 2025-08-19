Медведев: "Коалицията на желаещите“ не успя да надиграе Тръмп

Бившият руски президент Дмитрий Медведев заяви днес, че европейските лидери не са успели да надиграят президента на САЩ Доналд Тръмп, но че не е ясно как украинският президент Володимир Зеленски ще представи въпросите за територията и гаранцията за сигурност, предаде Ройтерс.

"Антируската подстрекателска коалиция на желаещите да воюват не успя да надиграе @POTUS на негова територия. Европа му благодари и се подмазва", написа Медведев на английски език в "Екс".

Той добави, че въпросът е "каква мелодия" ще изсвири Зеленски "за гаранциите и териториите у дома, след като отново облече зелената си военна униформа".

Вчера Тръмп каза на Зеленски, че САЩ ще помогнат за гарантирането на сигурността на Украйна при всяка сделка за прекратяване на войната. Обхватът на евентуалната помощ обаче засега не е ясен, отбелязва Ройтерс.

(БТА)