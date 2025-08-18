Украинските въоръжени сили достигнаха критичен повратен момент в изчерпването на оборудването си, тъй като запасите, наследени от Съветския съюз, са почти изцяло изчерпани, пише MWM. Украйна преди това беше най-тежко въоръжената страна в Европа, наследявайки хиляди основни бойни танкове, много от които авангардни Т-80, както и стратегически бомбардировачи и огромни арсенали от системи за противовъздушна отбрана, бойни самолети и артилерия, наред с други активи.

Тези арсенали постепенно се изчерпваха през следващите три десетилетия, като по-голямата част от танковете и самолетите бяха бракувани, докато много други бяха изнесени , независимо дали става дума за изтребители Су-27, продадени на Съединените щати, танкове Т-64, продадени на Конго, танкове Т-72, продадени на Южен Судан, или най-боеспособният клас танкове в страната - Т-80УД, от които почти всички бройки бяха продадени на Пакистан. Въпреки продажбата на тези активи, към момента на избухването на пълномащабни военни действия с Русия през февруари 2022 г. сухопътните сили на Украйна все още бяха най-тежко въоръжените на континента, като техниката, произведена в Съветския съюз, съставляваше по-голямата част от техните запаси.

Коментирайки степента на изчерпване на украинските арсенали, в скорошен доклад на текущата мисия на Министерството на отбраната на САЩ за укрепване на сигурността на съюзниците от НАТО и предоставяне на подкрепа на Украйна се отбелязва: „Към това тримесечие Украйна почти е изчерпала запасите си от съветски и руски артилерийски и ракетни боеприпаси, което прави украинските въоръжени сили почти изцяло зависими от западната помощ.“ В доклада се описват постоянните предизвикателства в други критични области, пред които са изправени украинските въоръжени сили, тъй като те търпят все по- неустойчиви загуби на личен състав и техника, докато руските сили отбелязват стабилен напредък от няколко месеца.

Изчерпването на украинските арсенали от системи за противовъздушна отбрана е било подчертавано както в западни, така и в украински доклади в миналото, а още през ноември 2022 г. украинските военновъздушни сили предупредиха , че способността им да продължат да ги експлоатират ефективно е под сериозна заплаха, тъй като системите С-300 и БуК от съветската ера не могат да бъдат попълнени. Изтичане на секретни документи от Министерството на отбраната на САЩ през април 2023 г. показа, че в Пентагона нарастват опасенията относно състоянието на мрежата от ракети земя-въздух на украинските военновъздушни сили поради все по-сериозен недостиг.

Украйна се възползва от огромни доставки на въоръжение от Западния блок, включително както съветско оборудване, използвано преди това от източноевропейските държави от Варшавския договор, така и оборудване, произведено на Запад. Запасите от съветско оборудване от държавите от Варшавския договор обаче все повече се изчерпват, което означава, че оборудването, проектирано на Запад, ще формира нарастваща част от арсенала на Украйна, ако военните действия продължат. Очаква се това да доведе до сериозно свиване на количествата налично оборудване, тъй като западното оборудване не само е достъпно в ограничен мащаб, но и е напълно недостъпно за попълване на загубите на Украйна от съветско оборудване едно към едно.

Например, системите за противовъздушна отбрана с голям обсег MIM-104 Patriot, на които се разчиташе за замяна на загубените системи С-300, струваха около 2,5 милиарда долара всяка, докато западният свят не успя да попълни тежките загуби и на двете системи, които Украйна понесла. Заменяйки загубените съветски танкове на украинската армия, 87% от танковете M1A1 Abrams, доставени от Съединените щати, бяха загубени в рамките на 16 месеца след участието им във военните действия, като не се очакват допълнителни доставки от Съединените щати. Тези примери подчертават по-широките проблеми, пред които Украйна ще се изправи, за да поддържа силите си, след като съветските арсенали, които тя и нейните съседи от Варшавския договор наследиха, бъдат изчерпани.