МЗ е разпореди проверка на инцидента с починалото дете в Несебър

Първата линейка е била напълно оборудвана

19.08.2025 | 15:15 ч. Обновена: 19.08.2025 | 16:01 ч. 5
Министерството на здравеопазването изрази съболезнования към близките на детето, което загуби живота си след инцидент в Несебър.
 
По случая е разпоредена незабавна проверка на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ и Центъра за спешна медицинска помощ – Бургас за изясняване на всички обстоятелства.

Първата линейка, която се е намирала най-близо до мястото на инцидента е с долекарски екип. Линейката е била напълно оборудвана за оказване на спешна медицинска помощ. Екипът е започнал незабавни реанимационни мероприятия, които са продължили до пристигането на втора линейка с реанимационен екип.

Проверява се своевременността и последователността на всички предприети действия, както и координацията между отделните звена.

Резултатите от проверката ще бъдат оповестени публично след приключването

Несебър инцидент дете парашут МЗ проверка линейка
