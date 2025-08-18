Джереми Кларксън към охраната на Джей Ди Ванс: Майната ви

Британският журналист Джереми Кларксън, най-добре познат от шоуто за автомобили Top Gear, твърди, че е казал на член от екипа за сигурност на Джей Ди Ванс да се „маха“ по време на посещението на вицепрезидента на САЩ в Котсуолдс.

Ванс, който прекарва семейната си почивка в селско имение от втора категория в селцето Дийн, е бил посрещнат от протестиращи по време на ваканцията си тази седмица. Те се събраха в селото за "парти за недобре дошъл", екипирани с плакати, торта и снимки на неласкателен мем с образа на вицепрезидента.

65-годишният Кларксън, който живее в Котсуолдс и снима там предаването си за Prime Video „Фермата на Кларксън“, разказа за посещението на Ванс в последната си колонка за The Sunday Times.

Той пише, че около къщата, където е отседнал Ванс, е имало „километрова забранена за полети зона“, което е било „леко досадно“ за него, защото „използваме дронове, за да снимаме моето фермерско предаване“.

Бившият водещ на Top Gear продължи:

„Но проблемът беше бързо решен благодарение на разговор, който протече горе-долу така. Охранител: „Това вашият дрон ли е?“ Аз: „Да.“ Охранител: „Днес нямате право да летите с него.“ Аз: „Майната ви.“ Охранител: „Добре.“

Кларксън добави, че неговият фермер, Калеб Купър, също е имал среща с охраната на Ванс.

„Със сигурност го знаехме, когато Ванс кацна“, написа той. „Той пристигна в кавалкада от 27 масивни черни американски SUV-а, ескортирана от група британски полицейски мотоциклети, чиято задача беше да прогонят всички от пътя. Един от хората, на които заповядаха да спрат, беше Кейлъб Купър, моят тракторист, но започваше да вали и той спешно трябваше да вкара товара си с пшеница в бараката, затова каза да се разкара. И продължи напред, въпреки това.“

По-рано този месец Кларксън призна, че средствата, натрупани от хитовото му телевизионно предаване „Фермата на Кларксън“, поддържат фермата му Diddly Squat жива след „катастрофална“ реколта.

Фермата от 1000 акра в Оксфордшир е в основата на изключително популярната му поредица в Prime Video, която проследява пътя на водещия като нов фермер и предизвикателствата, с които се сблъсква по пътя. Той написа в X/Twitter в петък, 8 август:

„Изглежда, че тазгодишната реколта ще бъде катастрофална. Това би трябвало да е проблем за всеки, който яде храна. Ако бедствие от такъв мащаб беше сполетяло която и да е друга индустрия, щеше да има много плач и скърцане със зъби.“