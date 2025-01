Нараства броят на знаменитостите, изгубили домовете си в пожарите в Ел Ей

Броят на звездите, изгубили домовете си в пожарите в Лос Анджелис, нараства, обобщава „Венити феър“. При пожара „Палисейдс“, засегнал квартала Пасифик Палисейдс бяха унищожени имотите на Антъни Хопкинс, Джеймс Удс, Мило Вентимиля, Мелис Ривърс, Спенсър Прат, Хайди Монтаг, Юджийн Леви, Сандра Лий, Джон Гудман, Анна Фарис, Били Кристъл, Адам Броуди, Майлс Телър.

В Алтадена пожарът нанесе щети на имотите на Манди Мур и Камерън Матисън.

Пожарът в Малибу остави без имоти композиторката Даян Уорън, Кедни Спелинг, майката на актрисата Тори Спелинг и вдовица на телевизионния продуцент Аарон Спелинг, актрисата Роузи О’Донъл, Рики Лейк, Тина Ноулс, майката на Бионсе Ноулс, Парис Хилтън и Мел Гибсън.

Пожари са унищожили и имотите на Джеф Бриджис и Дженифър Грей.

Знаменитости се включват и в усилията за подпомагане на борбата с пожарите и на пострадалите от пожарите, обобщава "Форбс".

Парис Хилтън постави началото на спешен фонд за подпомагане на пострадалите, обобщава „Форбс“. Актрисата Джейми Лий Къртис обяви, че ще даде 1 милион долара.

💔 My heart is with everyone impacted by the devastating fires here in LA. While I’ve lost my Malibu home, my thoughts are with the countless families who have lost so much more—their homes, cherished keepsakes, the communities they loved, and their sense of stability 🙏

As a… pic.twitter.com/2pZJFuDWic