Тръмп вдигна наздравица с диетична кола-кола, защо не пие алкохол?

Още една любопитна подробност излезе след встъпването в длъжност на Доналд Тръмп. По време на обяда преди инаугурацията Тръмп вдигна тост в чест на своя вицепрезидент Джей Ди Ванс, но не със скъпо шампанско, както подобава, а с… диетична чаша кока-кола. Това определено развесели присъстващите и вицето Ванс.

Към наздравицата на републиканеца се присъедини и съпругата му Мелания, пише The Independent.

WATCH: President Trump cheers his Vice President with a glass of Diet Coke

Donald Trump is known to never drink alcohol after witnessing his brother’s struggles with the substance

pic.twitter.com/3S6chIQLG5