Шофьорът-убиец от Мюхнен е 24-годишен афганистанец, вероятно има и жертва

Мъжът, който се вряза с кола в тълпа от хора в германския град Мюнхен, е идентифициран като 24-годишен афганистанец, търсещ убежище.

До момента има най-малко 28 ранени след инцидента. Местните медии съобщиха, че автомобил Mini Cooper се е врязал в група стачкуващи работници от профсъюза Verdi и че към мястото на инцидента са се отправили много линейки.

Веднага след инцидента Мюнхенското полицейско управление написа в социалната мрежа X, че "водачът на автомобила е задържан и вече не представлява опасност", пише AFP.

Es gab einen Vorfall in München bei der Verdi-Kundgebung. Ein Auto fuhr in den Demozug. Es liegt ein Mensch auf der Straße und ein junger Mann wurde von der Polizei abgeführt. Menschen sitzend weinend und zitternd am Boden. Einzelheiten noch unklar. @BR24 pic.twitter.com/9N3YvxbJ2O