Борисов: Проруските партии скочиха, защото не искат да печелим по милиард на ден и да сме независими

Аз знам как стана разбойническата приватизация и как направиха работещи заводи на скрап. Сега същите тия хора са дарители на партията на Копринката, защото не знам дали Радев някъде участва с името си в тази коалиция. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във Велико Търново.

Насадиха в обществото страх, проруските партии на Копринков и другите скачат, защото ще станем независими от руски газ. Вчера Радев от Варна казва: "Борисов иска в житницата Добруджа да добива шистов газ." Абсолютна лъжа! Популисти, които си играят със страховете на хората. Същевременно след като подписаха Боташ, всеки ден по 600 000 евро отиват за джензитата в Турция.

ПП и ДБ друго не могат, освен да работят със “свое МВР”, както Асен Василев казва. Много ми е интересно защо викат нашите кметове и им казват да не се занимават с политическа дейност. Дали са викали и мандатиносителя на Радев - кмета на Кричим? Дали са викали и Терзиев? Това са честните им избори с тяхното МВР. Те така разбират демокрацията - тяхно МВР, арести и тормоз. Но ако трябва да разпитат някой от техните хора, може и след 22:00 ч., с колата вътре, за да е по-удобно…, каза Борисов.

Искам да обърна внимание на медиите да проверят дали от МВР има писмо до Митниците, че си изтеглят екипите, които наблюдават акцизните складове и производства. Напомням на сегашното правителство на ПП-ДБ, че за една година кабинетът “Желязков” събра 14 млрд. лв. повече в бюджета от борбата с контрабандата и данъчните. Ако това писмо е вярно, трябва да обяснят защо го правят? Защото контрабандата ще удари тавана отново-на цигари и на месни продукти за предстоящите празници, припомни Борисов.

В момента всичко е хаос. Избраният президент дезертира една година преди да му свърши мандата. Представяте ли си сега, ако беше доминирано от нас служебното правителство какво щеще да стане след становището на европейския адвокат на СЕС по казуса с Андрей Гюров? Има вероятност всяко едно негово решение като премиер да е нелегитимно. Ще стане като при Кирил Петков, но това вече за тях си е практика. Те могат да правят всичко и на тях им е позволено, коментира Борисов.

Сложиха вицепремиер по честни избори, за който излезе Европейската комисия и каза, че е махнат и има 5 години забрана, защото само от честни избори не разбира!, заяви лидерът на ГЕРБ.