Историята на Колиен и Кристиан Улмен: От идеална двойка до съд за дийпфейк порно

Скандалът между Колиен Фернандес и Кристиан Улмен е един от най-шумните случаи на дигитално насилие в Германия. Това е история, която разтърси страната, а Колиен разказа през сълзи пред хиляди в Хамбург как е трябвало да носи бронежилетка заради смъртни заплахи.
Преди седмица 44-годишната Фернандес обвини бившия си съпруг в разпространение на фалшиви порно снимки, а драмата на бившата семейна двойка намери широк отзвук в германското списание Der Spiegel, а след това и в обществото.
Дълго време са смятани за идеалната двойка
Колиен Фернандес е германска телевизионна водеща, актриса и бивш модел. Започва кариерата си на 13 години като модел, танцува на сцената по време на концерти на Енрике Иглесиас и става популярна като водеща на VIVA. Работила е още и за MTV, ProSieben, Sat.1 и RTL.
Като актриса добива популярност във филми като „Autobahnraser“ и сериала „jerks.“, където играе бившата жена на героя на Кристиан Улмен.
През 2024 г. е главната героиня в документален филм на ZDF в две части „Дийпфейк порно: Дигитално насилие“, в която сама разследва дийпфейк порно с нейно участие. Авторка е на книги и колумнистка. От 2011 до 2026 г. е била омъжена за Кристиан Улмен, имат дъщеря на 13 години. След раздялата, обявена през септември 2025 г. и последвал развод през февруари 2026 г. в Палма де Майорка, отново използва фамилията си Фернандес.
51-годишният Кристиан Улмен е германски актьор, водещ и комик. Известен е с авторските си формати като „Ulmen TV“ и участието си в „jerks.“.
Двамата с Фернандес дълго време са смятани за „идеалната двойка“ в германските медии.
Скандалът избухва през март 2026 г. след разследване на „Der Spiegel“. Колиен Фернандес обвинява бившия си съпруг, че в продължение на около 10 години е създавал фалшиви профили в социалните мрежи от нейно име. Чрез тях е изпращал на около 30 различни мъже фалшиви порнографски снимки и видеа, измислени порнографски истории, интимни сексуални чатове и е провеждал телефонен секс с AI-генериран глас, който имитира нейния.
Тя описва случилото се като „виртуално изнасилване“ и „кражба на тялото“. Освен дигиталното насилие, в обвинението се споменават и физическо насилие в брака, обиди и заплахи.
Колиен Фернандес подава жалба в края на 2025 г. в Испания, в Палма де Майорка, където двамата са живели последно. Жалбата е за кражба на самоличност, публична обида и телесна повреда. Испанският съд започва предварително разследване. В Германия по-ранно дело е било прекратено, което тя критикува като доказателство за слаби закони.
Колиен твърди, че бившият ѝ съпруг ѝ е признал на Коледа през 2024 г., че е разпространявал нейни фалшиви снимки и видеа онлайн.
„Беше като да получа новина за смърт. Не можех да говоря, не можех да плача“, каза тя пред Der Spiegel.
Улмен досега не е коментирал скандала. Чрез адвокатите си категорично отрича, че е създавал или разпространявал дийпфейк видеа.
Случаят предизвика огромна вълна от солидарност към Фернандес. На 22 март тази година хиляди се събраха пред Бранденбургската врата в Берлин в демонстрация срещу дигиталното насилие. Над 250 известни жени, сред които политици, актриси и известни общественички, подписаха отворено писмо с искане за незабавна криминализация на разпространението на дийпфейк видеа и снимки.
Случаят вече ускорява законодателни промени. Министерството на правосъдието обяви намерение бързо да прокара закон срещу дигиталното насилие. Очаква се скоро да бъде внесен проект, който да запълни големите пропуски.