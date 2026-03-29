Сняг и ураганен вятър на Балканите затвори пътища и училища

Бурни ветрове, дъжд и сняг оставиха хиляди хора без ток в части от Словения, Хърватия и Босна и Херцеговина. Лошото време блокира пътищата в региона и накара някои училища да затворят в петък.

Предупреждения за опасно време имаше в десетки общини в северна и северозападна Словения, предаде БНТ.

Скоростта на вятъра достигна 140 км/ч. Цяла нощ там разчистваха пътищата от паднали дървета. В Загреб имаше скъсани трамвайни жици от паднали клони. В Босна беше забранено движението на камиони в часовете на най-лошо време.