Генералният щаб на Украйна съобщи, че украинска ракета е поразила голяма руска петролна рафинерия в Ярославска област, която влиза в състава на Централния федерален окръг на Русия, предаде Ройтерс.

В изявлението се посочва, че атаката, извършена през изминалата нощ, е предизвикала пожар в рафинерията, която е от ключово значение за логистиката на руската армия.

Украинска атака предизвика голям пожар във Волгоградска област

По-рано днес губернаторът на Ярославска област Михаел Евраев съобщи за дете, убито при украински удар с дрон. Той написа в "Телеграм", че при удара са били ранени трима души и че са били нанесени щети по жилищни сгради, както и по търговски обект.

Ройтерс отбелязва, че твърденията на двете страни за атаките срещу Ярославска област не са проверени чрез независими източници.

Руски дронове пък поразили газопреработвателен комплекс в украинската Полтавска област, като един човек е загинал, предаде Ройтерс, позовавайки се на информация от днес на украинската държавна енергийна компания "Нафтогаз".

"За трети пореден ден руските сили извършват масирани нападения срещу съоръжения на "Нафтогаз", обяви компанията.

"През изминалата нощ и тази сутрин врагът нанесе удари с дронове по три производствени комплекса", се пояснява в съобщението.