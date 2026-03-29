От 1 април наемите в Гърция само по банков път

От 1 април 2026 г. Гърция въвежда промяна в пазара на имоти, като всички плащания на наеми вече са задължителни само по банков път. Мярката е част от мащабната стратегия на правителството за борба с данъчните измами и „сивата" икономика.

Досега много наемодатели и наематели предпочитаха кешовите разплащания, за да избегнат декларирането на пълния доход. С новите правила всеки трансфер, който не е извършен чрез банка, ще се счита за невалиден. Наемателите, автоматично губят право на държавни помощи за жилище, включително годишната субсидия за наем до 800 евро. Студентите, чиито наеми са платени в брой, няма да могат да ползват държавната жилищна подкрепа. Фирмите, наемащи търговски площи, няма да могат да приспадат наема като бизнес разход, което води до по-висок корпоративен данък.

При установяване на плащане в брой ще се налагат солени глоби, които могат да достигнат до размера на самия наем, пише "24 часа".

За наемателите (включително българите с имоти под наем) това означава по-голяма сигурност и официален документ за всяко плащане, но и край на възможностите за „пазарене" за по-ниска цена срещу плащане в брой.

Според новите разпоредби на Гръцката данъчна администрация, наеми над 400 евро трябва да се плащат само чрез електронно банкиране или ATM трансфер. Наеми до 400 евро, допуска се плащане на каса в банков клон.