Рубио се появи с кръст на челото за интервю и предизвика дебат в САЩ ВИДЕО

Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио предизвика интензивен дебат след появата си в сутрешното шоу на Fox News с кръста на Пепеляна сряда, нарисуван на челото му.

Въпреки че целта на интервюто беше да се обсъдят международни политически въпроси, като войната в Украйна и конфликтът в Газа, общественото внимание бързо се насочи към религиозната символика върху челото на Рубио, разпалвайки отново дебата за видимостта на вярата в американската политическа сфера.

Рубио, който е от кубински произход и е практикуващ католик, обясни причината за кръста на челото си, когато водещият го попита.

Пепеляна сряда бележи началото на Великия пост, период на покаяние и размисъл в рамките на християнската традиция. Полагането на пепел върху челото символизира смъртността и необходимостта от покаяние.

Визията на Рубио предизвика смесени реакции в социалните медии и на политическата сцена. Консервативните и религиозните сектори похвалиха действието на Рубио, виждайки го като демонстрация на автентичност и отдаденост на неговите вярвания. От друга страна, групи, застъпващи се за отделянето на църквата от държавата, изразиха загриженост относно смесването на религията с институционалната роля на държавните служители.

Лаицистките организации припомниха, че вярата е личен въпрос и че показването на религиозни символи от държавни служители може да се тълкува като политическа стратегия за привличане на гласовете от преданите християни.

Много пропалестински интернет потребители разкритикуваха държавния секретар на САЩ за използването на религиозния символ, докато е трябвало да обсъжда ситуацията в Газа.



Образът на Рубио с неговия пепелен кръст на челото дори е бил коментиран от архиепископ на гръцката православна патриаршия на Йерусалим.

Дискусията относно публичното изразяване на вярата не е нова в Съединените щати и е била тема на спорове в няколко случая. Но това не е и първият път, когато политик се появява по телевизията с пепелния кръст. В миналото фигури като президентът Джо Байдън и бившия губернатор на Флорида Джеб Буш също са показвали този религиозен символ по време на интервюта.

През 2023 г. актьорът Марк Уолбърг също беше видян с пепелния кръст в телевизионно шоу, което предизвика подобни реакции.

Към момента Държавният департамент не е направил никакви официални изявления относно медийното въздействие на жеста на Рубио, въпреки че близки източници уверяват, че държавният секретар „не вярва, че изразяването на вярата му е несъвместимо с неговите дипломатически задължения“.

