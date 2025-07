След силния трус: Цунами, щети, ранени, Япония и Хавай наредиха евакуация

Мощно земетресение с магнитуд 8,8 по скалата на Рихтер край далечния изток на Русия, полуостров Камчатка, предизвика 4-метрови вълни цунами и доведе до заповеди за евакуация в Хавай и в целия Тихи океан в сряда, пише Ройтерс.

Плиткото земетресение повреди сгради и рани няколко души в отдалечения руски регион, докато на голяма част от източното крайбрежие на Япония - опустошено от земетресение с магнитуд 9,0 и цунами през 2011 г. - беше наредено да се евакуира.

🚨 BREAKING: Russia declares state of emergency in the northern Kuril Islands after flooding and damage hit the Sakhalin region.

Evacuations are underway as authorities respond to the crisis.

🌊 Coastal areas severely impacted.