Тайланд и Камбоджа ще разположат наблюдателни екипи, които ще следят за спазването на примирието

Тайланд и Камбоджа постигнаха съгласие за разполагане на временни наблюдателни екипи, които да следят за спазването на крехкото примирие, сложило край на петдневните ожесточени сблъсъци по границата между двете държави, предаде АП.

Въпреки това остава неясна съдбата на 18 камбоджански военнослужещи, пленени от тайландската армия. Четиридневната среща на Съвместния граничен комитет завърши в малайзийската столица Куала Лумпур с договореност за прилагане на примирието, договорено на 28 юли с посредничеството на Малайзия.

Сблъсъците, започнали след като тайландски военнослужещи бяха ранени от мина, доведоха до смъртта на десетки хора и принудиха над 260 000 души да напуснат домовете си от двете страни на границата.

Според общото изявление на комитета, всяка от страните ще създаде собствен временен наблюдателен екип, включващ представители на отбраната от АСЕАН. Работата на екипите ще се координира от Малайзия, настоящ председател на АСЕАН, заедно с разполагането на официална наблюдателна мисия на организацията. Временните екипи ще действат в рамките на своите национални граници и ще работят в тясно сътрудничество с местните военни власти.

Основната среща в четвъртък бе ръководена от камбоджанския министър на отбраната генерал Теа Сейха и заместник-министъра на отбраната на Тайланд генерал Наттапхон Накпанит. На срещата присъстваха също малайзийският министър на отбраната Мохамед Халед Нордин, както и представители на САЩ и Китай като наблюдатели.

"САЩ смятат това за значим напредък, но е важно да подчертаем, че това е само началото. Крайната цел е постигането на трайно и устойчиво примирие, което да бъде прието и спазвано от двете страни", заяви американският посланик в Малайзия Едгард Кейган пред журналисти. Посланикът добави, че Вашингтон ще работи съвместно с Малайзия и АСЕАН за наблюдение на примирието.

Примирието, сключено на 28 юли, дойде след икономически натиск от страна на тогавашния американски президент Доналд Тръмп, който предупреди, че САЩ няма да сключват търговски споразумения с Камбоджа и Тайланд, ако боевете продължат. На 1 август Вашингтон понижи митата върху стоки от Тайланд и Камбоджа от 36 на 19 процента.

Въпреки това напрежението продължи, като всяка страна обвиняваше другата в нарушаване на договореностите. Организирани бяха и обиколки за чуждестранни дипломати и наблюдатели на пострадалите райони с цел да се подчертаят нанесените щети от отсрещната страна.