Началникът на израелската армия: Ще продължа да се изказвам без страх

Началникът на Генералния щаб на Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Еял Замир каза днес, че ще продължи да се изказва "без страх (и) професионално", предаде Франс прес, като цитира изявление, публикувано от армията няколко часа преди решаваща среща за продължаването на войната в ивицата Газа.

"Ще продължим да изразяваме позицията си без страх, по прагматичен, независим и професионален начин", заяви Замир пред ръководството на израелската армия.

Израелски медии от няколко дни пишат за резервите, и дори за противопоставянето, на най-висшия израелски военен на предполагаемия план на правителството за продължаване на операциите в Газа, отбелязва АФП.

"Ние не се занимаваме с теория – ние се занимаваме с въпроси на живот и смърт, с отбраната на държавата, и го правим, гледайки право в очите на нашите войници и гражданите на страната", добави Замир.

"Сега имаме способността да установим нова реалност по отношение на сигурността по границата, като същевременно поддържаме постоянен натиск върху врага", подчерта генералът. "Няма да ограничаваме повече отговора си. Ще елиминираме заплахите в ранните им етапи във всички области и ще продължим да работим за постигането на целите си", предупреди той.

Това е първият път, когато началникът на израелския генерален щаб, назначен от премиера Бенямин Нетаняху през март и ползващ се с престижа на победата в последната война срещу Иран, се изказва публично за следващата фаза на операциите в Газа, която в момента се обсъжда с изпълнителната власт.

Израелски медии вече приемат за даденост, че Нетаняху ще разшири военните операции в Газа, отбелязва АФП. Според тях генерал Замир е предупредил изпълнителната власт за "капана" на пълната окупация на ивицата и за опасността, която би представлявала тази тактика за живота на заложниците.

В знак на тези напрежения министърът на отбраната Израел Кац заяви вчера, че във всеки случай началникът на генералния щаб трябва "да изпълнява решително" политическите решения на правителството.

"Културата на дебатите е неразделна част от историята на израелския народ и е съществена съставна част от организационната култура на ЦАХАЛ", подчерта днес генерал Замир. "Ние ще продължим да действаме отговорно, с почтеност и решителност, с единствената цел да служим на благото и сигурността на държавата", добави той.

Днес сутринта семействата на израелските заложници, държани в плен в Газа, се обърнаха към генерала с молба "да не жертва" техните близки, отбелязва БТА.