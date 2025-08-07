САЩ ще настояват Израел да се изтегли от Ливан, но с условия

Член на Конгреса на САЩ днес заяви, че Вашингтон ще настоява Израел да се изтегли от цял Южен Ливан, ако ливанската армия установи пълен контрол над страната, предаде Асошиейтед прес.

"Ще настояваме усилено, за да сме сигурни, че ще има – и това е нещо, по което ще работя с израелците – пълно изтегляне в замяна на това, че ливанските въоръжени сили ще покажат способността си да осигурят сигурността на целия Ливан", заяви републиканецът от Калифорния Даръл Иса.

Той каза това в Бейрут, където се срещна с ливанския президент Жозеф Аун преди заседанието, на което ливанският кабинет трябваше да обсъди разоръжаването на войнстващата групировка "Хизбула".

Иса не уточни дали САЩ ще поискат от Израел да започне да изтегля силите си от окупираната от него територия в Южен Ливан преди или след като "Хизбула" се откаже от арсенала си – въпрос, който е предмет на спор.

Във вторник ливанското правителство поиска от националната армия да подготви план, според който до края на годината само държавните институции в малката държава ще разполагат с оръжие – ход, който цели да разоръжи Хизбула.

След заседанието на кабинета във вторник "Хизбула" обвини правителството, че отстъпва пред натиска на САЩ и Израел, и заяви, че "ще се отнася към това решение така, сякаш то не съществува".

Представители на "Хизбула" заявиха, че групировката няма да обсъжда предаването на все още притежавания от нея арсенал, докато Израел не се изтегли от петте хълма, които окупира в Ливан и не прекрати почти всекидневните въздушни удари по цели в Ливан, които убиват много хора, предимно членове на "Хизбула".

Иса, който е от ливански произход, заяви, че САЩ трябва да "помогнат на всички съседи наоколо да разберат, че вземането на решения е изключително право на ливанските въоръжени сили", пише БТА.